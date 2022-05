Een MDMA-pilot, een drijvend park en ‘sociale koop’: dit zijn de opvallendste punten van het Amsterdamse coalitieakkoord

Woensdag presenteerden PvdA, GroenLinks en D66 het nieuwe Amsterdamse collegeakkoord. De partijen gaan, ondanks de grote financiële zorgen, door op de progressieve weg die vier jaar geleden werd ingeslagen, met de nadruk op gelijke kansen, een duurzame stad en verantwoorde groei.

Nieuw is het grootschalige isolatie-offensief en de flinke investeringen in stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord. In de plannen staan echter ook lastenverzwaringen, met name voor huizen- en autobezitters.

Maar er staat meer in het negentig pagina’s tellende document. De coalitie wil volop experimenteren en onderzoeken. Zo is het voorstander van een pilot rond het gereguleerd aanbieden van MDMA. Dat is ook meteen een disclaimer bij veel van de plannen: er wordt veel ‘gekeken’, ‘tegen het licht gehouden’, ‘onderzocht’ of er wordt ‘bij het Rijk op aangedrongen’. Tegelijkertijd geven juist de meest opvallende proefballonnen een goed idee van de richting van het nieuwe stadscollege.

Bouwen op water en gedeelde keukens

Zo willen de partijen, om de 7500 woningen per jaar te halen, meer hoogbouw rond OV-stations en bouwen op water. Het water is sowieso populair: er komt een onderzoek naar een drijvend park en de afvalophaal moet vaker via de grachten.

Ook wordt er gekeken naar ‘sociale koop’, om een eigen woning ook voor starters met een kleiner budget mogelijk te maken. Een eigen keuken is voor singles, jongeren en studenten geen vereiste: er moet vaker worden ingezet op gedeelde voorzieningen. En om snel nieuwe woningen te realiseren, ziet men een oplossing in tijdelijke kant-en-klare woningen.

De afgelopen jaren was de verhouding tussen de gemeente en burgers vaak stroef, maar Amsterdam wil onverminderd voorop lopen wat betreft democratische vernieuwing. Zo komen er de komende jaren drie gelote burgerberaden, waar inwoners mee mogen praten over beleid. Het eerste beraad zal over afval gaan. Ook wil de gemeente meer buurtrechtbanken realiseren, waar bewoners terecht kunnen voor bijvoorbeeld burenruzie's. Momenteel heeft Venserpolder zo’n rechtbank.

Maximum snelheid op het fietspad

In de strijd tegen ongelijke kansen wordt gezocht naar snelle overwinningen. Denk bijvoorbeeld aan gratis lunches op sommige scholen en het vervallen van de eigen bijdrage voor dagbesteding vanaf 2024. Op de iets langere termijn wordt gekeken naar de oprichting van een Energiebank om energie-armoede tegen te gaan.

Als het aan de coalitie ligt rijden we binnenkort met de auto 30 kilometer per uur door de hele stad. Al kan dat niet overal, want naar het voorbeeld van Barcelona moeten er ‘superblocks’ komen, waarbij wel óm buurten heen gereden kan worden, maar er niet dwars doorheen. Een maximumsnelheid op het fietspad wordt ook serieus overwogen.

Kroegtijgers en nachtdieren zullen blij worden van een paar wijzigingen, sommige buurtbewoners iets minder. Cafés mogen voortaan vaker een bandje of DJ uitnodigen en kleine buurtevenementen hoeven niet meer de gewraakte leges te betalen. De terrassenuitbreiding die in het begin van de coronapandemie werd toegestaan komt terug, maar alleen op plekken waar geen overlast ontstaat. Onduidelijk is hoe dat beoordeeld wordt. Ook wordt er gekeken of er meer 24-uursvergunningen kunnen worden uitgegeven.

Burgemeester Halsema

Interessant is ook hoe het beleid van burgemeester Halsema terugkomt in de plannen. Zo steunt de coalitie Halsema in het voortzetten van de pilots rond preventief fouilleren. Wel wordt er periodiek onderzoek aan gekoppeld om etnisch profileren te voorkomen. Ook opvallend is dat Halsema, tot nu toe verantwoordelijk voor de aanpak van de binnenstad, voortaan op dit dossier wethouder Mbarki (PvdA) naast haar krijgt.

Maar over het ingezetenencriterium – een wens van de burgemeester om buitenlandse toeristen te weren uit coffeeshops – wordt geen woord gerept. Met andere woorden: de burgemeester mag zelf proberen de raad hiervan te overtuigen.