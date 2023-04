Een locatie vinden voor het nationale slavernijmuseum blijkt nog niet zo makkelijk

De opkomst was hoog tijdens de eerste participatiebijeenkomst over het nationaal slavernijmuseum in de OBA in Zuidoost. Beeld Mariet Dingemans

Dat er in Amsterdam een nationaal slavernijmuseum komt, is inmiddels wel duidelijk. Wat er te zien zal zijn is nog onderwerp van debat. Maar de belangrijkste vraag die nog boven de markt hangt: waar komt het museum? Aan het IJ? In Zuidoost? Of toch op een heel andere plek in de stad?

In Zuidoost werd er donderdagavond over gesproken op de eerste van vier bijeenkomsten die de gemeente organiseert over het slavernijmuseum. Een verwoede poging draagvlak te creëren voor een besluit dat deze zomer moet vallen, en dat met krachtige hand richting een plekje in het centrum lijkt te gaan, de vrome voornemens om het toerisme over de hele stad te spreiden ten spijt.

Waarom niet de Gaasperplas, opperde Annet Zondervan, in het dagelijks leven directeur van het Centrum Beeldende Kunst in Zuidoost. Ja, waarom niet? Een ‘verborgen pareltje’ in het groen. “Wij wonen hier tussen het erfgoed van ons koloniale verleden,” zegt ze.

Maar ja: komen er ook mensen heen die niet toevallig in het stadsdeel wonen? De plek is in een eerder stadium al afgevallen vanwege de slechte bereikbaarheid.

Participatiebijeenkomsten

Een volle bak was het donderdag op de trappen van de Oba in Zuidoost, maar of er op deze speciale ‘participatiebijeenkomsten’ daadwerkelijk sprake is van participatie is nog maar zeer de vraag. Veel ligt al vast. Een middelgroot museum moet het worden van ongeveer 10.000 vierkante meter. Een nieuw gebouw, zonder de last van een besmet verleden. Een iconisch gebouw bovendien, met hoogwaardige architectuur, gelegen aan stromend water met ruimte voor een park.

Niet onbelangrijk ook: het nieuwe museum moet voor de bezoekers makkelijk te bereiken zijn en goed passen in de bestaande stad. Met andere woorden: er mag ook weer niet al te veel voor overhoop worden gehaald.

Architect Sergio Dias pleitte nog maar eens voor het Oosterdok, aan de Prins Hendrikkade, een plek die volgens hem recht doet aan de pijnlijke geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel. Jos Glansbeek zag ondertussen zijn kans schoon om in de slipstream van het museum een oude droom in vervulling te doen gaan: de herbouw van het in 1929 door brand verwoeste Paleis voor Volksvlijt op het Frederiksplein. Midden in de stad, voor de deur van De Nederlandsche Bank, waar zoveel geld is verdiend aan de slavernij.

Een fraai gezelschapsspel, ware het niet dat er al enige tijd een lijst met negen potentiële locaties klaar ligt. Daarvan, zo bleek, zijn er alweer twee afgevallen: op de Papaverweg en bij de Tolhuistuin heeft de woningbouw de plannen inmiddels ingehaald.

Wetten en praktische bezwaren

Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren in de weg. Het Amstelpark? Ook daar zijn vergevorderde bouwplannen die niets te maken hebben met het museum, net als op het Zeeburgereiland en bij het Mandelapark in Zuidoost. Bij de Sixhaven in Noord moeten complete gebouwen worden verplaatst en aan de Zuidas is geen stromend water en geen ruimte voor een park.

Veelvuldig werd donderdag verwezen naar het National Museum of African American History and Culture in Washington, het grote voorbeeld voor het slavernijmuseum in Amsterdam. Het staat in het centrum van de Amerikaanse macht, tussen het Capitool en het Witte Huis. Zo rolde het balletje vanzelf richting de binnenstad, waar het Marineterrein op de lijst staat. Probleem: die grond is niet van de stad, maar van het rijk.

Blijft over: de kop van het Java-eiland. Een prachtige open plek, pal aan het water van het IJ, waarvandaan de slavenschepen koers zetten richting Afrika. Enige bezwaar: de buurt, waaronder het prestigieuze Hotel Jakarta, is beloofd dat de plek open zou blijven en het uitzicht op het water onbelemmerd. Maar wie donderdagavond zijn oor goed te luisteren legde wist: waar een wil is, is een weg.

Simion Blom, gemeenteraadslid voor GroenLinks en in 2017 een van de initiatiefnemers voor de komst van het museum, had nog wel een tip: “Hou rekening met geluid. Over wat er binnen gebeurt maak ik mij niet zoveel zorgen, maar ik ken mijn mensen. Die willen straks met een paar trommels buiten staan. Dan wil ik niet dat ze door allerlei regels tegen worden gehouden, omdat de buren er last van hebben.”