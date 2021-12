Eén liefde, twee lijsttrekkers in Landsmeer: zij is van D66, hij van VVD

Niels Bonenkamp en Mandy Elfferich nemen het tegen elkaar op bij de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld Lin Woldendorp

Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. Er is veel over gesproken, samen bij de koffie, maar ook met vrienden en partijgenoten en zelfs met een deskundige op het terrein van bestuur en integriteit. “We willen dit zorgvuldig doen,” zegt Niels Bonenkamp. “Van meet af aan was ons uitgangspunt: als het niet kan, doen we het niet.” Mandy Elfferich: “Maar de gesprekken bevestigden wat we al dachten: het is best bijzonder, maar het kan.”

Het is ook bijzonder. Elfferich en Bonenkamp zijn een stel, maar in de aanloop naar de verkiezingen van maart staan ze tegenover elkaar. Zij als lijsttrekker voor D66, hij als duolijsttrekker voor de VVD. De twee willen er zelf niet op vooruitlopen, maar de kans bestaat dat ze na de verkiezingen ook allebei wethouder worden. Elfferich maakt nu al deel uit van het college, Bonenkamp was de afgelopen vier jaar wethouder in Oostzaan.

De twee kennen elkaar ook uit de Landsmeerse politiek. Elfferich: “We hebben in eerdere campagnes wel debatten met elkaar gevoerd. Mijn eerste indruk van Niels was eerlijk gezegd niet al te best. Een typische VVD’er, vond ik, arrogant en luidruchtig. Dat beeld is later gekanteld, toen we in de raad gingen samenwerken.” Het heeft daarna nog een hele tijd geduurd, maar op een gegeven moment is de vonk toch overgesprongen.

Niet zonder slag of stoot

Een en ander leidde in de afgelopen raadsperiode tot een vaste relatie. Dat heeft toen niet de aandacht getrokken, want Elfferich bestuurde in Landsmeer en Bonenkamp in Oostzaan, beiden voor een partij met liberale beginselen. Bonenkamp: “We praten samen veel over politiek. Het is natuurlijk ons werk, maar ook onze liefhebberij.” Elfferich: “Alleen over het bouwen in het groen praten we niet meer. Daarover zijn we het grondig met elkaar oneens en dat weten we.”

Met de voorgenomen terugkeer van Bonenkamp naar de politieke arena in Landsmeer kreeg de relatie een nieuwe dimensie. “Ik kom uit Landsmeer en wil hier dolgraag nog eens wethouder worden. Het wethouderschap in Oostzaan was ook mede bedoeld om uit te vinden of het iets voor mij is. De wens is alleen maar sterker geworden, maar dat betekende wel dat onze relatie nu ook onderwerp van gesprek werd binnen de beide partijen.”

Uiteindelijk gaven beide partijen het jawoord, al ging dat niet zonder slag of stoot. Bij de VVD trokken twee kandidaten zich terug omdat ze de relatie onwenselijk vonden. Bonenkamp: “Ik heb daar op zich wel begrip voor, maar de uitkomst van de discussie was duidelijk: de overgrote meerderheid van de leden steunde mijn kandidatuur.” D66 stelt de lijst later deze maand vast, maar duidelijk is dat Elfferich de kar gaat trekken.

Hard op de inhoud, zacht op de persoon

Met de steun van hun partijen op zak, is het nu aan de kiezer. Elfferich: “Ik kan me voorstellen dat mensen even hun wenkbrauwen optrekken als ze horen over onze relatie. Dat zou ik misschien zelf ook doen. Maar wat mij betreft gaat het om de inhoud. Bovendien: we draaien allebei al jaren mee in de politiek en het verenigingsleven, en de meeste mensen kennen ons wel. Ik kan me voorstellen dat het in een grote stad als Amsterdam een stuk lastiger zou zijn.”

De vuurproef wordt natuurlijk de campagne, wanneer de zware wapens tevoorschijn komen om de concurrentie af te troeven. Die strijd zal met enthousiasme worden aangegaan, zeggen beide lijsttrekkers. Bonenkamp: “Ik ben daar niet bang voor omdat we dezelfde stijl van politiek hanteren: hard op de inhoud, zacht op de persoon.” Elfferich: “Omdat we elkaar goed kennen, hoeven we ook niet voorzichtig met elkaar om te springen. Ik kijk eerlijk gezegd nu al uit naar de debatten.”