Een laatste eretocht voor de iconische stringskater Henri Pronker: ‘Hij was een boegbeeld van Amsterdam’

Skaters bewijzen Pronker een laatste eer. Beeld Koosje Koolbergen

In de Mozes en Aäronkerk nemen zo’n zeventig vrienden en intimi met gebed, muziek en toespraken afscheid van Henri Pronker, de paradijsvogel op skates die vorige week op 66-jarige leeftijd overleed. De hoop was nog even dat als eerbetoon aan de legendarische Amsterdamse skater na afloop van de dienst enkele rondjes door de kerk zou mogen worden geskatet, op het nummer Skate van Bruno Mars. Dat gaat niet door.

Daarom komen zo’n twintig skaters voor de deur van de kerk samen. De meesten waren niet close met Pronker. “Ik ken hem al sinds het begin van de jaren tachtig,” zegt Gert Battenberg. “Maar pas sinds deze week weet ik dat zijn naam Henri is. Ik denk dat bijna niemand zijn naam wist. Voor mij stond hij voor vrijheid-blijheid, en voor een stukje jeugd. Ik vond hem altijd prachtig om hem te zien.”

Tony Lenehan uit Ierland woont pas vijf jaar in Amsterdam. “Ik kende hem niet, maar ik had natuurlijk wel van hem gehoord. We zijn skate heroes. Daarom kom ik hier, als eerbetoon aan hem.”

Net als Bryan Druiventak: “Hij reed me altijd voorbij. Midden jaren negentig was dat, bij het Marie Heinekenplein. Voor mij is hij wel een boegbeeld van Amsterdam. Hij stond voor zijn vrijheid. Daar bewonder ik hem voor. Toen ik hoorde van dit afscheid, dacht ik: fuck it, ik ga.”

Voorbeeld

Bob Maas, een van de sprekers in de kerk, kende Pronker wél goed. Onder zijn pak heeft hij na de dienst zijn oude skates aangetrokken. “Ik leerde Henri kennen in een tijd dat ik zelf uit mijn schulp begon te kruipen. Het was de tijd dat Amsterdam nog een rafelrand had. Als beginnend skater keek ik tegen hem op. Hij was een icoon van de vrije stad in de jaren tachtig en negentig. Het was voor ons allemaal een voorbeeld: schaam je nooit om jezelf te zijn. Hij was een sieraad voor Amsterdam.”

Ook Wendel Tjon Ajong kende Pronker. “Ik werkte als jong grietje bij Rodolfo’s, de eerste skateshop waar hij altijd zijn wieltjes kwam halen, in zijn blote billen. Ik deed heel stoer alsof ik niet keek, maar ik zat natuurlijk de hele tijd te kijken. Hij had de mooiste billen van de wereld. Maar hij kwam niet voor mij, hij kwam voor Iwan, de eigenaar.”

De rouwwagen vertrekt naar een crematorium in West. De skaters mogen niet het hele stuk mee, slechts een stukje, tot voor de ingang van de Coentunnel. Sommigen skaten hand in hand.