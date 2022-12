Een kwetsbaar leven op de rails krijgen, begint met een eigen huis: ‘Toen ik de sleutel kreeg, had ik tranen in mijn ogen’

Moustapha Aberrak (54) heeft sinds 2017 een eigen woning in Noord. ‘Ik heb een gebroken geest.’

Moustapha Aberrak zit op de bank in zijn woning in de Van der Pekbuurt. Hij rolt vergenoegd een shaggie in zijn huis, dat hij in februari 2017 van HVO-Querido kreeg. Hoewel de woning en het interieur een flinke opknapbeurt kunnen gebruiken, is Aberrak dolblij met zijn onderkomen. “Toen ik de sleutel kreeg, de ballonnen en slingers als verwelkoming zag hangen, had ik tranen in mijn ogen,” zegt hij.

Aberrak werd geboren in Marokko en kwam als baby met zijn ouders in Amsterdam-Osdorp terecht. De armoede in het gezin met zeven kinderen was groot. Als tiener nam hij baantjes als vakkenvuller en krantenbezorger om wat bij te verdienen. “Mijn familie noemde me ezel, omdat ik weinig verdiende. Ik wilde graag piloot worden, maar werd een brokkenpiloot. Op mijn zestiende ontspoorde ik.”

Over die criminele activiteiten praat hij liever niet. “Ik werd meegezogen, maar spijt heb ik er wel van.”

Hij trouwde, ging in Assendelft wonen en kreeg twee kinderen, die inmiddels 20 en 23 jaar zijn. “Ik zat in de horeca, runde een kledingboetiek en een taxibedrijf. Het ging heel goed. Totdat mijn vrouw bij me wegging in 2003 en ik twee jaar later in de psychiatrie terecht kwam.”

Hij kreeg last van psychoses en angststoornissen. “Ik deed de gordijnen dicht en werd agressiever. Ik nam afscheid van mijn buurvrouw en zei: ik kan niet meer. Thuis, in Assendelft, stak ik een kaars aan en zette de gaskraan open. Toen stond de politie voor de deur met een groot team en moesten 52 huizen worden ontruimd. Op een gegeven moment draaide ik helemaal door en kwam ik op de gesloten afdeling in Castricum terecht. Ik dacht dat plantjes beschuitjes wilden hebben.”

Via de organisatie Leviaan, die mensen met psychische stoornissen begeleidt, kwam hij vervolgens in een groepswoning in Zaandam terecht en kreeg hij later een eigen studio.

Hij miste de stad en kreeg uiteindelijk via HVO-Querido een woning aangeboden. Een uitkering werd geregeld. Zijn hele week is vol gepland met hulp, vertelt hij. HVO-Querido, Jellinek, Mentrum en de wijkagent komen nagenoeg elke week langs of nemen telefonisch contact met hem op. Binnenkort krijgt hij ook thuiszorg, die hem helpt met het innemen van zijn medicijnen. Hij wijst naar zijn doosje pillen naast hem op de bank. “Ik heb een gebroken geest.”

Ook krijgt hij begeleiding bij het boodschappen doen. “Anders kom ik in de supermarkt alleen op de afdeling alcohol en vergeet ik brood te kopen.”

Zo’n zeven tot acht keer per jaar belandt hij nog in de isolatie bij Mentrum. “Daar schaam ik me wel voor. Ik ben ook weleens bang voor mezelf. Dan ga ik maar slapen. Want ik wil niemand tot last zijn.”

Soms gaat hij uit zichzelf naar het respijthuis in Noord om even te bij te komen van de drukke maatschappij en geen zorgen te hebben over boodschappen en eten. “Want hier thuis is het soms oorlogsgebied. In dit huis drink ik af en toe te veel, ben ik eenzaam en ga ik tegen mezelf praten en dan wordt bier mijn vriendje.”

Maar de blijheid van een eigen plek blijft. En die werd nog groter toen de buurt achter hem ging staan. “Enkele jaren geleden wilden een paar buren me weg hebben omdat ze erachter kwamen dat ik last heb van psychoses. En weet je wat andere buren deden? Ze starten een petitie voor me, zodat ik kon blijven.”