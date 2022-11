Een kerstmarkt voor gezinnen die de voedselbank bezoeken: ‘We willen mensen een onbezorgde middag geven’

Margreet Lukkien, Fatima Agnauo, Jurre van de Kamp en Dick Stroeve organiseren een kerstmarkt voor gezinnen die de voedselbank bezoeken. Beeld Eva Plevier

“Kerst is lang niet voor iedereen een leuke gelegenheid. Voor mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen is het zelfs vaak een hele nare tijd. Als je niet kan meedoen met tradities, benadrukt de maand december eenzaamheid en armoede.” Jurre van de Kamp (37), oprichter van stichting Samen is niet alleen (Sina), kijkt ter bevestiging zijn tafelgenoot Melissa aan. “Ja, kerst is een pittige periode,” beaamt zij.

Melissa, die niet met haar achternaam in de krant wil omdat haar kinderen zich schamen voor hun thuissituatie, kan het weten. Ze bleef met een berg schulden zitten na een pijnlijke scheiding en toen haar nieuwe liefde plotseling overleed ‘kwam alles stil te liggen’.

“Ik zat in een diep, zwart gat en durfde mijn post niet meer te openen. Dan gaat het gauw van kwaad tot erger.” Ze kwam via via in contact met de ‘fantastische’ mensen van Sina, die hielpen haar leven weer op de rails te krijgen. “Na negen jaar armoede ben ik sinds een jaar schuldenvrij en dat voelt geweldig. Het is alsof ik een zware, verstikkende jas mocht afwerpen.”

Verademing

Toen Melissa nog van een paar tientjes in de week moest rondkomen waren de feestdagen zacht gezegd geen pretje. “Je staat met lege handen terwijl iedereen elkaar trakteert. Dan raak je in een isolement.” Voor Van de Kamp genoeg reden om in 2018 een kerstmarkt te organiseren, speciaal voor mensen die de voedselbank bezoeken.

De eerste editie vond plaats bij de voedselbank in Amsterdam-Zuid. Van de Kamp: “We hadden kramen met kleding, lekker eten, pakketten met verzorgingsproducten, bloemen.” Melissa: “En dan moet je niet aan een zielige chrysant denken, maar aan écht iets moois. Het geheel gaf me echt een wauwgevoel. Als je onder de armoedegrens leeft moet je altijd keuzes maken. Het was een verademing nu eens niet met lege handen achter te blijven.”

De markt, waar de bezoekers gratis shoppen, was zo’n succes dat in 2019 nog groter werd uitgepakt. Cliënten van voedselbanken uit verschillende stadsdelen werden met bussen opgehaald en naar een speciale locatie in West gebracht. Fatima Agnaou, die voor Sina kwetsbare gezinnen bijstaat, heeft er warme herinneringen aan: “We wilden mensen een onbezorgde middag geven, en dat lukte ruimschoots. Ik weet nog goed hoe vrolijk de kinderen waren.”

Knelpunt

Een traditie is geboren, maar corona gooide tot twee keer toe roet in het eten. “Dit jaar gaat het door, hoe dan ook,” zegt Van de Kamp over de editie die dit keer in Nieuw-West moet plaatshebben. De 1700 gezinnen die door zijn stichting ondersteund worden kunnen in deze barre tijden wel een verzetje gebruiken. Ze zijn al maanden bezig met het benaderen van ondernemers die willen bijdragen en het programma is zo goed als rond. Agnaou: “We denken dit jaar zo’n 1100 mensen te verwelkomen.”

Dick Stroeve (66) was de vorige keren ook van de partij. “Ik ben kind aan huis bij Sina.” Over het verwoestende effect van schulden kan hij meepraten. Toen zijn vrouw bijna vijftien jaar geleden ernstig ziek werd en hij de volledige zorg voor haar op zich nam, werd dat op zijn werk niet gewaardeerd. “Ik was al 36 jaar in dienst, maar het werd me streng afgeraden m’n vrouw onder werktijd te bezoeken. Toen ik dat toch deed, kon ik m’n biezen pakken.”

Zonder inkomen namen de schulden in rap tempo toe. “Het waren tien zware jaren maar vorige week kreeg ik bericht van de kredietbank: ik ben schuldenvrij. Een grote opluchting. Nu ben ik vrijwilliger bij de voedselbank en sta ik Sina als een soort manusje-van-alles bij.”

Ook Stroeve staat in de week voor kerst paraat om te helpen. Alleen het vervoer van de bezoekers naar de markt is een knelpunt, zegt Van de Kamp: “Met het openbaar vervoer is geen optie: veel mensen hebben geen ov-kaart en er is geen halte in de buurt. We moeten zestien bussen inzetten om iedereen naar de locatie te brengen. Maar vanwege de huidige brandstofprijzen en het gebrek aan personeel was het prijskaartje schrikken: 12.000 euro. Dat geld hebben we niet, we zijn op de gulheid van mensen aangewezen.”

O.v.v. ‘Kerstmarkt Sina’ kan geld worden overgemaakt op NL30 RABO 0125 9437 33 t.n.v. Stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer. Van het ingezamelde bedrag worden de vervoerskosten voor 1100 mensen van de voedselbank naar de kerstmarkt en terug bekostigd.

Sina De stichting Samen is niet alleen (Sina) helpt sinds 2012 Amsterdammers die in armoede zijn geraakt. Cliënten worden met daad en raad bijgestaan zodat ze hun leven weer op de rit krijgen. Met verschillende projecten voor zowel kinderen als volwassenen worden kwetsbare huishoudens in Amsterdam op een laagdrempelige manier geholpen in het weerbaarder maken van hun eigen leefsituatie. Fatima Agnaou: “Waar mensen zich bij grote instanties soms een nummer voelen, krijgt iedereen die bij Sina aanklopt onze onverdeelde aandacht en blijven ze een gezicht: ze gaan niet op in de anonieme massa.” De stichting ontvangt subsidies en giften van particulieren.

De wens van vorige week: ‘Ik weet hoe leuk het is om er samen op uit te trekken’ Vorige week vroeg Cynthia Akkerman een bakfiets omdat ze graag met haar gezin eropuit wil. Debora Timmerman doneert. Cynthia Akkerman (31) en Willem Jonker (34) hebben heel wat meegemaakt in de zeventien jaar die ze samen zijn. Hij kickte af van een wietverslaving, zij had een miskraam, een molazwangerschap en twee vroeggeboortes die op het nippertje goed afliepen. Ze verloren hun inkomen en zaten lange tijd zonder vaste verblijfplaats. De schulden stapelden zich in hoog tempo op. Inmiddels hebben ze weer een dak boven hun hoofd. Daarnaast staan ze onder beschermd bewind en hopen ze binnenkort met schuldsanering te starten. Het gezin houdt erg van de natuur, maar omdat ze hun auto moesten verkopen, zich het ov niet kunnen veroorloven en maar één fiets hebben, is hun bewegingsvrijheid beperkt. Een bakfiets zou veel schelen. Op het verhaal van de familie Akkerman reageerden meerdere lezers en werd, onder meer, een tweedehands bakfiets aangeboden. Daarnaast doneert Debora Timmerman (56) een kinderfiets, een degelijk slot, goed licht en een eventuele naloop van de bakfiets bij de fietsenmaker. “Toen mijn eigen kinderen klein waren had ik ook een bakfiets. Ik weet hoe leuk het is om er samen op uit te trekken, de energie die je ervan krijgt en het gevoel van vrijheid dat ’t geeft.” De operationeel directeur van Refugee Company beseft hoe gemakkelijk een fijn leven door externe gebeurtenissen in een moeilijker bestaan kan veranderen. “Het zit mij op dit moment mee en daarom steun ik graag anderen bij wie dat geen vast gegeven is.”