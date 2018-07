Een jaar na het drama van Nouri: een terugblik

Het is ondertussen een half jaar na de bewuste dag in Oostenrijk wanneer het nieuws naar buiten komt dat bekend was dat Nouri een hartafwijking had. De KNVB vond die in 2014, en beoordeelde na advies van een specialist dat die afwijking geen gevaar vormde voor de voetballer. De informatie werd gedeeld met Ajax, maar de familie Nouri zegt van niks te weten.



Ook zijn er twijfels over over het handelen van de clubarts van Ajax. Is hij op tijd begonnen met reanimeren toen Nouri op het veld lag? De familie Nouri denkt van niet en vindt dat Ajax aansprakelijk is, omdat de medische behandeling ernstig tekort zou zijn geschoten.



Diepste excuses

Iets waar Ajax zich altijd tegen verweerde. Tot bijna twee weken geleden. Op een persconferentie geeft Van der Sar toe dat de behandeling niet adequaat is geweest. "Met ander medisch handelen was Nouri er mogelijk beter uitgekomen. Dat is geen zekerheid, maar wel een mogelijkheid. Onze diepste excuses aan de familie dat het zo lang heeft geduurd tot duidelijk was wat er precies is gebeurd."



Hoe het verder gaat nu de verantwoordelijkheid is toegegeven, gaat de club snel overleggen met de familie.