Een huis kopen in de coronacrisis: hoe werkt dat?

1. Gaan de Nederlandse huizenprijzen dalen?

De economen van ABN Amro voorspellen van wel. De werkloosheid zal toenemen, de inkomens slinken en de hypotheekrentes stijgen. Beleggers zullen minder belangstelling hebben om huizen te kopen, omdat ook zij minder te besteden hebben. Bovendien is de tijdelijke verhuur onzeker geworden nu expats zijn vertrokken en het toerisme praktisch stilligt.

Hoeveel de prijzen zullen zakken, durft de bank nog niet te zeggen – dat hangt helemaal af van hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen. De meest recente cijfers van Makelaarsvereniging Amsterdam geven nog geen duidelijk zicht op de gevolgen van de crisis op de Amsterdamse huizenmarkt. Economen van de Rabobank deden eerder wel een voorspelling over Amsterdam: zij verwachten dat de prijzen er minder hard zullen stijgen.

2. Moet ik nu mijn kans grijpen?

De belangrijkste vraag bij het kopen van een huis is zoals altijd: passen de woonlasten bij mijn inkomen? Dat is precies waar veel potentiële kopers vanwege de coronacrisis mee worstelen, zegt Hans André de la Porte van Eigen Huis, de vereniging van huiseigenaren. “Als je een vast inkomen hebt, is die zorg waarschijnlijk kleiner. En de hypotheekrente staat nog steeds ongekend laag, dus ook nu is het vaak goedkoper om een huis te kopen dan te huren.”

Door de coronacrisis is bovendien de extreme gekte van de Amsterdamse huizenmarkt voorbij. “Je hoeft niet meer te bedelen of je binnen mag komen bij een bezichtiging, of onmiddellijk een bod uit te brengen,” zegt De la Porte. Omdat veel mensen nu toch niet in de stemming zijn om een huis te kopen of hun verhuisplannen opschorten, is de concurrentie dus minder groot.

Wat ook een voordeel kan zijn, is dat mensen die al een nieuw huis hebben gekocht, zich door de crisis toch zorgen maken dat ze hun huidige woning niet snel genoeg kwijtraken. “Zij zijn dan misschien geneigd om eerder ja te zeggen tegen een goed bod, in plaats van af te wachten tot er nóg hoger geboden wordt. Heb je dus een vast inkomen, weet je wat je kan lenen en heb je je zaakjes voor elkaar, dan kan je met vertrouwen de markt op.”

3. Wat als ik ondernemer of zzp’er ben?

Dan kan het vanwege de crisis lastiger zijn om een huis te kopen. Formeel zijn de hypotheekregels niet veranderd, maar banken en andere geldverstrekkers kijken vanwege de crisis kritischer naar je inkomen. “Ze zullen allemaal extra informatie willen over je huidige situatie. Je jaarcijfers zijn niet meer genoeg, ze willen ook weten hoe de zaken nú gaan,” zegt De la Porte van Eigen Huis.

Of je een hypotheek kan krijgen kan ook beïnvloed worden door je beroep. “Als je een tandartspraktijk hebt, weet de geldverstrekker: die patiënten komen zodra je weer open kan terug. Maar werk je in de horeca, de media of de culturele sector, dan is je inkomen ineens ontzettend onzeker. De meeste mensen kopen samen een huis; als je ook nog eens met z’n tweeën een onzeker inkomen hebt, dan is dit niet het allerbeste moment om je handtekening onder een koopcontract te zetten.”

4. Wat nou als ik het coronavirus oploop tijdens het aankopen van een huis?

Het is mogelijk om, in overleg met de verkoper, een speciale ‘coronaclausule’ in het voorlopig koopcontract te laten opnemen. Daarmee kan de koop ontbonden worden als je onverhoopts overlijdt aan het coronavirus.

Toch is dat niet iets dat makelaar Jerry Wijnen, voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam, zou adviseren. “De feiten zijn niet veranderd: we hebben in Amsterdam veel te weinig woningen en een veel te grote vraag. Als er meerdere geïnteresseerden voor een huis zijn en je gaat over zo’n clausule beginnen, dan maak je je bod toch minder interessant. Als je echt bang bent voor het virus kan je hier beter een verzekering voor afsluiten.”

Wel zou Wijnen vanwege de crisis aanraden om te bieden onder voorbehoud van financiering. “Ik vind het in deze tijd een risico om te denken: de bank financiert me toch wel. Je moet wel héél zeker van je inkomen zijn als je dat nog durft.”

5. Is het huizenkooptraject verder nog veranderd?

Veel makelaars experimenteren met digitale rondleidingen. Ze zetten filmpjes online of wandelen door het huis en videobellen met geïnteresseerden, die zo een eerste schifting kunnen maken. “Daarna kan gewoon bezichtigd worden,” zegt makelaar Wijnen.

“Dat gebeurt uiteraard niet meer in grote groepen, bewoners vragen we om te vertrekken, en sommige makelaars zetten alle deuren open zodat je door het huis kan lopen zonder iets aan te raken.” Ook gesprekken met de makelaars, hypotheekadviseur en notaris gaan vaak per telefoon, Teams of Zoom. Het is echter nog niet zo dat huizen al op afstand gekocht worden. “De webwinkels doen misschien goede zaken, dat zal bij woningen nooit gebeuren.”