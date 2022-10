Een hotel is niets vergeleken bij het super-de-luxe nieuwe woningcomplex Valerius in Zuid

Het appartementencomplex Valerius aan het Valeriusplein behoort tot de zeldzame nieuwbouw in Amsterdam-Zuid, maar heeft de architectonische voetafdruk behouden van de psychiatrische kliniek die hier eerder stond. Daarmee is het zowel een Amsterdams als een on-Amsterdams gebouw geworden.

‘Dakterras met bubbelbad’ stond er eerder dit jaar in koeienletters te lezen op een gevel aan de Valeriusstraat. Een protest tegen de luxeappartementen die aan de overkant verrezen, want ja, Valerius beroept zich erop tot het hoogste segment te behoren. Miljoenen euro’s zijn er gemoeid met de aankoop van de appartementen, die behoorlijk ruim zijn: vanaf 170 vierkante meter tot 450 vierkante meter. Dat is weer eens wat anders dan een tiny house.

Valerius betreft een van de zeldzame plekken in Amsterdam-Zuid waar nieuwbouw gepleegd kon worden: een dubbeltje op de eerste rang moest en zou een stevige bitcoin worden.

Vanaf 1910 tot 2017 stond hier de psychiatrische kliniek Valeriusplein, die nu is verhuisd naar de Amstelveenseweg. Toen de kliniek werd gesloopt, ontstond de unieke kans om aan het plein een high-endcomplex te bouwen waarvoor ‘society architect’ Roberto Meyer van MVSA de aangewezen persoon was. MVSA Architects timmert behoorlijk aan de weg. Met belangstelling wordt uitgekeken naar de nieuwbouw aan het Leidseplein, de voormalige Heinekenhoek waar een hotel staat gepland.

Valerius is nadrukkelijk gericht op de welgestelde Amsterdammer van 55+ die graag medische en fysiotherapeutische hulp binnen handbereik wenst. Dat kan in de achterliggende Lassusstraat, waar de gevel minder uitbundig is dan aan de pleinkant. De bakstenen gevel met zijn verticale silhouet harmonieert desondanks bij de omgeving.

Glas-in-loodraam

MVSA ontwierp 28 appartementen. De bewoners hebben daarbij beschikking over fitness, wellness plus zwembad in de kelder en er is een parkeergarage. Het sympathieke aan het complex is dat het de voetafdruk van de oude kliniek heeft aangehouden. Dat wil zeggen: een U-vormige plattegrond met een siertuin in het hart waardoor het plantsoen op het plein een logisch vervolg krijgt aan de overkant. Van de kliniek is verder een glas-in-loodraam van de Bergense kunstenaar Matthieu Wiegman uit 1938 gespaard gebleven dat boven de entree is verwerkt.

Het valt te prijzen dat het volume van Valerius spoort met de negentiende-eeuwse architectuur van Zuid. De langgerekte balkons en terrassen langs de façade voorkomen dat het complex monolithisch oogt. De appartementen op de hogere verdiepingen hebben luifels en schermen. Dit is ongetwijfeld het ruimste en duurste segment van het complex.

De balkons zijn bekleed met geglazuurde tegels uit de beroemde Tichelaarfabriek in Makkum. Het voordeel van die tegels met hun verspringende oppervlak is dat ze het zonlicht weerkaatsen. Het geeft de strakke façade een speels element. Alleen is de vraag of deze nadrukkelijke decoratie over tien jaar niet gedateerd overkomt.

Gated community

Voor Amsterdam is het een betrekkelijk nieuw fenomeen dat Valerius wordt afgeschermd met een poort en hek op een plint van baksteen. Het is misschien begrijpelijk voor de welgestelden in dit deel van de stad, maar het wekt de indruk van een gated community, een gebouw dat zich afschermt van de buurt. Al net zo on-Amsterdams is de glazen luifel bij de hoofdentree waar de bewoners met hun auto beschut en beschermd kunnen voorrijden – vervolgens betreden ze een riante transparante hal. Een hotel is er niets bij. Het is kortom een type architectuur waarmee Amsterdam nog niet verwend is, maar dat ongetwijfeld op zijn plaats is in Zuid.

Valerius is gericht op ouderen, net als De Nieuwe Sint Jacob in de Plantagebuurt. Alleen heeft de praktijk bewezen dat het niet zozeer senioren zijn die hun intrek hebben genomen in de Sint Jacob maar alle leeftijdsgroepen. Hoe Valerius de ballotage zal aanpakken, is nog maar de vraag. Het complex lijkt zich gezien zijn ligging te lenen voor vermogende voetballers of representanten uit de entertainmentindustrie. De buurt zal dit voor lief moeten nemen, net zoals een bubbelbad op het dakterras.