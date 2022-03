Een hotel in De Pijp als opvangplek voor Oekraïners: ‘Ik wilde dat mijn man hier was’

Een gevluchte moeder schept in het hotel in De Pijp wat borsjt in een bakje voor een van haar kinderen. Beeld Dingena Mol

De 39-jarige Oekraïense Alla staat in de eetzaal van het hotel en schept met een lepel een portie borsjt uit de pan. De soep is voor haar kinderen, vertelt Alla, moeder van drie kinderen van 3, 6 en 8 jaar oud. Ze is afkomstig uit Odessa en is via Roemenië, Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Duitsland naar Nederland gekomen. “Het was heel zwaar om hier te komen. De kinderen moesten vaak huilen. Maar nu, sinds we hier zijn, gelukkig niet meer.”

Ze heeft een gemengd gevoel over haar vlucht en verblijf in Amsterdam. Ze moest haar man achterlaten. En dat maakte het afscheid heel moeilijk. “Hij moet vechten. Ik wilde dat hij hier was,” zegt Alla, terwijl andere Oekraïeners in en uit de eetzaal lopen voor een bakje koffie of stukje taart.

Pluchen beer

Vlak voor de ingang van de eetzaal liggen allerlei spullen die door onder meer buurtgenoten en een drogist uit de straat zijn gebracht: een houten schommelpaard, bordspellen, puzzels, pakken luiers en toiletpapier. Een Oekraïens meisje zoekt een pluchen beer uit een stapel knuffels. Een jongetje sjeest met een hout speelgoedautootje door de gang terwijl hij het geluid van een motor nadoet.

Een hoek van het hotel is bezaaid met kledingstukken en schoenen. Een man vraagt of er ook jeans tussen zitten. Bianca Koster van de Regenbooggroep, een hulpverleningsorganisatie voor dak- en thuislozen, wijst hem op een paar spijkerbroeken. De man houdt intussen een zwart-wit gestreepte trui omhoog, maar het kledingstuk is hem te klein.

Het hotel in De Pijp is niet het enige hotel dat vluchtelingen uit Oekraïne herbergt. Ook Hostel A&O in Zuidoost vangt vluchtelingen op. Burgemeester Halsema bracht dinsdagmiddag een bezoek aan het 45 kamers tellende hotel in De Pijp. De eigenaar was zijn hotel net aan het verbouwen en had het meubilair elders opgeslagen. Hij besloot de lege kamers vliegensvlug weer in te richten.

“Er waren alleen geen kinderbedjes, maar na een oproep kregen we er zoveel dat ons kantoor nu tot het plafond volstaat,” zegt Koster.

Telefoontje Halsema

Amsterdam heeft inmiddels ook andere hotels gebeld met de vraag of ze tegen vergoeding Oekraïense vluchtelingen kunnen opvangen. Halsema pakte hoogstpersoonlijk de telefoon. “Mensen zijn heel erg begaan en bereid te helpen. We willen uiteindelijk binnen enkele weken minimaal tweeduizend mensen in hotels onderbrengen, met een aparte etage voor lhbtq-groepen. En er moeten zo snel mogelijk 500 plekken in de noodopvang komen. Amsterdam werkt als een magneet voor mensen uit Oekraïne. Ze kennen de stad,” zegt Halsema, die afgelopen maandag de Oekraïense vrouw Victoria en haar zoon Mischa uit Kiev voor de Stopera aantrof. ‘Ze zijn uitgeput en bang. Gelukkig hebben we ze meteen kunnen verwijzen naar opvang,’ schreef Halsema op haar Instagram.

In het hotel in De Pijp zijn veel mensen ondergebracht die elkaar kennen, zegt Koster. “Sommigen zijn met een bus door het Rode Kruis hierheen gebracht, anderen zijn op eigen initiatief gekomen. We hebben nu een wachtlijst van twaalf mensen.”

Ook Koster merkt dat de buurt begaan is met het lot van de vluchtelingen. “Mensen bieden zich aan als vrijwilliger, om bijvoorbeeld te koken, ontbijt te verzorgen of activiteiten te organiseren voor kinderen.”

Volgens Koster is de sfeer in het hotel goed. “Met verhalen komen de mensen nog niet. Er is bovendien een taalbarrière. We geven ze nu eerst de ruimte om te landen.”

Alla loopt intussen vanuit de eetzaal met het bakje borsjt naar de lift waar een groep kleuters op de grond zit te spelen. Ze wil graag een job, zegt ze nog. In Odessa was ze kapster, maar ze pakt graag alles aan om te kunnen werken.