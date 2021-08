Een Herengracht zonder parkeerplekken? ‘Dan wel een alternatief, graag’

Amsterdam kijkt naar het idee van een Herengracht zonder parkeerplakken, zo werd deze week bekend. Op de gracht zelf zijn de reacties wisselend. ‘Voor je iets opheft, moet je wel met een goed alternatief komen.’

Student David (23) gooit de deur van zijn Volkswagen Golf dicht. De auto geparkeerd staat op de Herengracht, vlak bij zijn woning in een zijstraat. Niet meer parkeren op de gracht? Geen probleem. Hij loopt wel een stukje. “Is goed voor je, toch?” Hij snapt het hele idee van autovrij wel, maar dan moet er wel een goede oplossing komen waar bewoners hun auto kwijt kunnen. “En dan niet helemaal bij Sloterdijk.”

Dinsdag kwam wethouder Egbert de Vries (Verkeer) met een onderzoek: wat gebeurt er als je alle parkeerplaatsen op de Herengracht weghaalt? Goed, het is slechts een ‘inspiratiedocument’ waarin verschillende opties worden besproken, concrete plannen zijn er niet en autobezitters kunnen hun auto voorlopig nog gewoon kwijt op gracht – maar het moet wel de discussie op gang brengen over een autoluwe binnenstad met meer ruimte voor groen.

Een oase

Helemaal aan het begin van de Herengracht, bij de Brouwersgracht, kunnen ze alvast proeven van een kade zonder parkeerplekken. Dat is het resultaat van uitgestelde herstelwerkzaamheden, zegt bewoner Tinika van der Borden (75), die op een stoeltje op een leeg parkeervak van de zon geniet. “Het is een oase.” Ze juicht een parkeervrije gracht toe. Maar ja, ze heeft dan ook geen auto meer. Die is net verkocht.

Zelfs als Van der Borden haar auto nog wel had gehad, zou er niets aan de hand zijn. Ze heeft altijd nog het openbaar vervoer. En als de gemeente dan toch bezig is met die parkeerplekken, zegt ze, terwijl ze afkeurend naar een scheurende motor kijkt: “Kunnen ze die dan ook geluidloos maken?”

Woonbootbewoner en buurman Rutger (42) doet nog een duit in het zakje. “Het liefst zie ik helemaal geen auto’s en werkverkeer meer.”

‘Ik ben al eens bedreigd’

Maar niet alle bewoners zien een parkeervrije gracht zitten. ‘Rampzalig’ noemt bewoonster Liesbeth Eurelings (71) het. “Niet iedereen springt zomaar even op de fiets. Ik ben al wat ouder en moet ook anticiperen op de toekomst”. Als ze de auto niet meer zo gemakkelijk kan pakken, dan beperk je ouderen volgens haar in hun sociale leven. En ook nu al loopt ze ’s avonds niet graag een eind van auto naar voordeur. “Ik ben al eens bedreigd.”

Ook kapster Tina Salvini (67) is ‘helemaal tegen’. “Wel grote vrachtwagens die over die kapotte bruggen denderen en dan niet parkeren?” Zelf heeft ze een invalidenvergunning voor de deur van de kapperszaak. Voor haar is lopen en fietsen geen optie, maar ook voor haar klanten is het onhandig. “De helft moet van buiten de stad komen.” En de bereikbaarheid van de binnenstad is volgens haar nu al zo slecht.

Goed alternatief

Toch moeten er keuzes gemaakt worden, denkt architect Andre van Stigt (62). “Het is complex.” Hij signaleert de slechte staat van de kades en het gebrek aan ruimte op sommige delen van de gracht voor voetgangers. “Het is hier eigenlijk niet geschikt voor zoveel auto’s.”

Maar bereikbaarheid is essentieel. Hij wil best overwegen de auto elders te zetten. Als dat betekent dat we af en toe een stukje moeten lopen, dan is dat maar zo. “Maar voor je iets opheft, moet je wel met een goed alternatief komen.”

Voor ondernemer Atilla Ates (57) van grillrestaurant Ali Ocakbasi is het helemaal niet complex. Hij heeft wel een parkeerplek, maar die geeft hij met gemak op. “Want kijk nou, zonder ziet het er hier toch veel mooier uit?”