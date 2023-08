Een hanenkam van roze schuursponsjes, veel gekleurd nepbont, glitterschmink; bijna wordt de boodschap van Pride vergeten

De stemming is vrolijk, en vaak uitgelaten, als er boten passeren. Bijna iedereen heeft een blik bier of een glas wijn in de hand. Beeld Eva Plevier/ANP

De verwachte regen blijft nog uit als de eerste boten langs de Hortus richting Amstel varen. Marianne Rosenberg zing Ich bin wie du, en Heinz zingt zachtjes mee. Heinz komt uit de buurt van het Duitse Recklinghausen en hij is een ex-tafeltenniskampioen. Zegt hij zelf. Hij steekt al een tijd lang een batje versierd met regenboogstrepen de lucht in. Het is nog vroeg in de middag, maar hij is nu al zijn maten kwijt.

“Als we elkaar kwijt zouden raken was de afspraak dat we ons batje de lucht in zouden steken.” Hij vindt de Canal Parade een mooi initiatief. “Zouden ze overal verplicht moeten organiseren, grachten of geen grachten.” En hij loopt verder, zijn batje hoog in de lucht houdend.

Uitgelaten

Een stuk verder, op de Prinsengracht, is het druk. Overal aan de kant staan partytenten. De stemming is vrolijk, en vaak uitgelaten, als er boten passeren. Bijna iedereen heeft een blik bier of een glas wijn in de hand. Opvallend veel glazen Aperol spritz.

De bruggen zijn gebruikt om spandoeken op te hangen. Op de eerste brug: ‘Homofobe spreekkoren? Stop de stagnatie van de lhbti+ emancipatie’. Commerciële partijen hebben andere bruggen gekaapt. ‘Travel Proud’ is van booking.com, en ‘Celebrating every flavour’ van thuisbezorgd.nl. Makkelijk scoren.

‘Amazing!’

Op het water is veel te zien, maar op de wal ook. Een man met een hanenkam van roze schuursponsjes, veel gekleurd nepbont, glitterschmink, blote buiken. Opblaaseenhoorns en regenboogvlaggen aan de gevelmuren.

Deelnemers aan World Gymnaestrada 2023, het grote gymnastiekfestival dat deze week in de Rai werd gehouden, staan ook verwonderd toe te kijken. Groepen Tsjechen, Oostenrijkers, Zwitsers, Zweden. Ze klimmen op hekjes en muurtjes om niets te missen. “Amazing!” zegt een Zweedse begeleidster. Meer woorden heeft ze niet voor het schouwspel op het water. “Amazing.”

En dat alles onder een regen van bellenblaas en gekleurde confettisnippers. Vanuit een deur roepen twee nog niet drinkgerechtigde jongens: “IJskoud bier te koop!” Er hangt een koningsdag-achtige, carnavaleske sfeer die de achterliggende boodschap van het evenement een beetje doet vergeten.

Maar! Achter een mobiel plashokje tegenover het Amstelveld staat een figuur in een roze konijnenpak. Een regenboogsjerp om de schouder. Met een grote poot zwaait het konijn naar een voorbijvarende boot. Iedereen op de boot zwaait naar het konijn. En vanaf de kant wordt het konijn door toeschouwers veelvuldig gefotografeerd.

Het diversiteitskonijn

Het konijn laat het allemaal toe, doet een dansje, en spoort meer mensen aan om hem op de foto te zetten. Het is Jack. Jack, het diversiteitskonijn. Dat staat op een bordje dat hij om zijn nek heeft hangen. “Ik kom uit Eindhoven,” zegt Jack. “De onwetendheid is nog groot bij veel mensen. Te groot. Men beseft niet wat het is om anders te zijn. Oordeel niet te snel, alleen omdat iemand niet is zoals jij bent. Dat is mijn boodschap. Zolang dat geen gemeengoed is, blijft de Canal Parade nodig. En blijf ik naar Amsterdam komen.”

Over het water schallen de stemmen van de Spice Girls, Sister Sledge. En ook André Hazes zingt zijn lied. In dit geval Wij houden van Oranje. Het komt van een boot met sporters. Iemand zwaait met een vlag van Team.nl. Telkens wordt het lied stopgezet na ‘Nederland, oh Nederland’. Mensen op de kant vullen massaal aan: “Jij bent een kampioen!”

Drie jonge meiden, uitgedost met kleurige boa’s, staan toe te kijken. Ze vinden het een ‘superleuke’ dag. “Ja, iedereen moet toch zichzelf kunnen zijn! Ja, toch!” Ze wijzen giechelend naar een man met een kleine bakfiets vol gratis te pakken condooms, en stoten elkaar aan.

Dan begint het zacht te regenen. Niemand schenkt er aandacht aan, het feest gaat gewoon door.