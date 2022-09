Een groot isolatieoffensief moet woningen structureel verbeteren, maar corporaties weten nog van niets

Renovatie van 132 woningen in de Bernard Loderstraat, Slotermeer, door woningcorporatie Eigen Haard. De woningen moeten onder andere verduurzaamd worden. Beeld Mariette Carstens/HH/ANP

Veel Amsterdammers gaan door de snel stijgende energieprijzen een koude winter tegemoet, maar Amsterdammers die met een laag inkomen in een slecht geïsoleerde huurwoning zitten worden dubbel zo hard geraakt. De verhalen van Amsterdammers die ondertussen meer geld aan hun energierekening dan aan hun huur kwijt zijn stapelen zich op.

De isolatie-opgave waar Amsterdam op de lange termijn voor staat is ondertussen gigantisch. Een kwart van de woningen heeft nog enkel glas. Van de sociale huurwoningen in particuliere handen is bijna vijfentwintig procent niet goed geïsoleerd, bij corporatiewoningen geldt dat bij zo’n tien procent.

Grondige isolatie was dan ook een groot campagnethema bij de verkiezingen, omdat het niet alleen kosten bespaart op de energierekening, maar ook de verduurzaming van de stad verder aanjaagt. In het Amsterdamse coalitie-akkoord van PvdA, GroenLinks en D66 werd eind mei een grootschalig isolatieoffensief aangekondigd, in samenwerking met woningcorporaties en het Rijk.

Voor volgend jaar is 32 miljoen euro uitgetrokken om de slechtste woningen structureel te verbeteren, door bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas of het isoleren van vloeren of daken. Er wordt daarbij met nadruk gekeken naar kwetsbare buurten in Nieuw-West, Zuidoost en Noord waar veel corporatiebezit is. De gemeente maakt al jaren afspraken met corporaties op allerlei terreinen, dus voor het isolatieoffensief zijn zij ook een logische partner.

Navraag bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) leert echter dat de woningcorporaties nog niet betrokken zijn bij de uitwerking van dit isolatieoffensief. Directeur Anne-Jo Visser verbaast zich daarover. “Ik heb eigenlijk nog geen idee wat het moet inhouden.”

Alternatief voor aardgas

En dat terwijl haast geboden is. Visser wijst op landelijke regelgeving die stelt dat in 2030 geen woningen met E/F/G-labels meer mogen worden verhuurd. “Corporaties zijn nieuwe strategieën gaan ontwikkelen over hoe ze hun portefeuille gaan verduurzamen. We zijn aan de slag. Maar het is dan wel belangrijk om te weten waar de gemeente precies op gaat inzetten wat betreft isolatie.”

Daarnaast vergt een isolatieoffensief goede voorbereiding, aldus woordvoerder Coen Springelkamp namens de grootste woningcorporatie van de stad, Ymere. “We zijn bezig huizen van het gas af te halen. Het alternatief voor aardgas per buurt of wijk is mede bepalend hoe je een huis isoleert. Zo isoleer en ventileer je bijvoorbeeld anders als een huis wordt aangesloten op stadswarmte in plaats van op een warmtepomp. De gemeente moet daar uitsluitsel over geven.”

Ymere constateert dat het isolatieoffensief vooralsnog ‘echt iets’ van de gemeente is, en denkt dat het uiteindelijk vooral gericht is op particulieren en VVE’s. Ook een andere woningcorporatie, Eigen Haard, stelt dat de uitvoering in principe bij de gemeente ligt.

“Maar het zou logisch om ons meer te betrekken bij het isolatieoffensief,” vindt Anne-Jo Visser (AFWC). “Hoe ga je bijvoorbeeld om met VVE’s, waar particuliere eigenaars, verhuurders en woningcorporaties in zitten? Een meerderheid moet daar instemmen met grootschalige isolatie en dat is in de praktijk vaak zeer moeilijk.”

VVD-raadslid Stijn Nijssen constateert ‘radiostilte’. “Ik had verwacht dat deze wethouder de deur plat zou hebben gelopen bij iedereen, maar zeker ook bij corporaties. Al is het maar omdat de 32 miljoen euro die nu gereserveerd wordt bij lange na niet genoeg gaat zijn en overal geld gezocht moet worden.” Nijssen twijfelt dan ook of een isolatieoffensief volgend jaar echt van de grond gaat komen.

Vertraging door energiecrisis

Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting, Duurzaamheid) noemt de radiostilte die wordt ervaren een ‘misverstand’. Voor de zomer is er in een gesprek met corporaties en huurdersverenigingen over isolatie gesproken en hoe de aanpak verbeterd kan worden. “Of je het nou isolatieoffensief noemt of niet, dat loopt voor mij allemaal in elkaar over.”

Pels erkent wel dat de uitwerking van het isolatieoffensief vertraging heeft opgelopen. Dat komt volgens haar omdat de aandacht door de energiecrisis verlegd is naar maatregelen die snel genomen kunnen worden en snel effect hebben. “Het isolatieoffensief richt zich toch meer op de lange termijn.”

Dinsdagmiddag kwam de uitwerking van deze korte termijnmaatregelen. Een vernieuwde huis-aan-huisaanpak moet vanaf november in een halfjaar 24.000 huishoudens bereiken om bijvoorbeeld benodigde deurdrangers of kozijnfolie te installeren. Dat is wel afhankelijk van personeel, er wordt momenteel druk geworven naar extra energiecoaches.

Energiezuinig witgoed

Eerder al werd bekend dat huishoudens via de Stadspas 275 euro korting kunnen krijgen op de aanschaf van energiezuinig witgoed. Inmiddels hebben 800 minimahuishoudens daar gebruik van gemaakt. Daarnaast wordt de aanpak energiebesparing uitgebreid door bijvoorbeeld radiatorfolie en ledlampen uit te delen, maar ook gedragsadviezen te geven.

Omdat deze maatregelen betaald worden uit een bijdrage van het Rijk gaat dit nu niet ten koste van de 32 miljoen euro die gereserveerd is voor het isolatieoffensief. “Maar als we kansen zien om nu meer te doen, dan ben ik zeker bereid dat geld daarvoor te gebruiken,” aldus Pels.

Wethouder Pels verwacht in oktober de plannen rond het isolatieoffensief naar de raad sturen. “Dat is dan ook weer een startpunt om het gesprek aan te gaan met niet alleen corporaties, maar ook huurdersverenigingen en particuliere eigenaren.”