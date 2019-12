Een groot hart van duizenden ballonnen aangestoken in het Olympisch Stadion

Duizenden lampionnen in de vorm van een groot hart in het Olympisch Stadion. Beeld ANP

Om 19.30 uur was het officiële verlichtingsmoment van de duizenden lampionnen die samen een groot hart vormden. Elke lampion was voorzien van een naam van iemand die door de ziekte is getroffen. Via de website van KWF Kankerbestrijding konden mensen voorafgaand aan de actie een lampion doneren.

Het KWF gebruikt de opbrengst van de donaties om onderzoek naar kanker te financieren waardoor de kans op genezing in de toekomst kan worden vergroot.

De aftrap voor de actie is op 9 december gegeven. De eerste lampionnen werden toen verlicht door bekende Nederlanders als Gordon, Giel Beelen, Monic Hendrickx, Roy Donders en Gijs Staverman.

Het is de vierde keer dat de lampionnenactie is georganiseerd. Eerder werden de tuin van Paleis Soestdijk, de Afsluitdijk en het Middelpunt van Nederland verlicht door duizenden lampionnen.