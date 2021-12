Eén gewonde na afgaan explosief bij voordeur woning Nieuw-West

De politie vraagt getuigen zich te melden. Beeld Joris van Gennip

Even na 02.00 uur kregen de brandweer en politie melding dat er brand bij de woning was ontstaan. Eenmaal ter plaatse bleek die brand veroorzaakt te zijn doordat een explosief bij de voordeur van de woning tot ontploffing was gebracht.

Meerdere bewoners die in de woning aanwezig waren, zijn nagekeken door ambulancepersoneel, omdat zij rook hadden ingeademd. Eén bewoner moest mee naar het ziekenhuis.

De politie en Forensische Opsporing hebben een onderzoek ingesteld en vragen getuigen zich te melden. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Molotovcocktails

Enkele weken geleden raakten de panden van twee maatschappelijke organisaties en een kledingwinkel in de Lodewijk van Deysselstraat in hetzelfde stadsdeel zwaar beschadigd na een explosie en een brand. Er waren molotovcocktails naar binnen gegooid. Achteraf bleek dat de eigenaresse van de kledingwinkel bij een van de maatschappelijke organisaties betrokken is. Dat de politie er over de vloer komt, wordt niet gewaardeerd, zeiden buurtbewoners en jongerenwerkers tegen Het Parool.