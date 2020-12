Eén gewonde bij grote brand in restaurant Sumo in Centrum

De Vijzelstraat is afgezet vanwege een grote brand bij restaurant Sumo. Beeld Het Parool

Even na 16.00 uur kreeg de brandweer een melding binnen dat er rook uit het pand kwam. Volgens de woordvoerder van de brandweer is het een ‘ingewikkelde brand’ die vooral aan de achterkant van het pand woedt. “Het is daarom lastig om bij de brand te komen. Met meerdere collega’s zijn we aan het kijken hoe we de brand het best kunnen bestrijden.”

Een persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, volgens de brandweer heeft deze persoon brandwonden opgelopen. Vijf anderen zijn nagekeken door ambulancemedewerkers vanwege het inademen van rook, maar deze personen hoefden niet naar het ziekenhuis.

Bewoners die boven het restaurant wonen en gasten van een hotel zijn allemaal uit de panden geëvacueerd en overgebracht naar een hotel aan de overkant van de straat.

