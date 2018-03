Een gevoelstemperatuur van -15, hoe meet je dat?

"Met de gevoelstemperatuur bedoelen we de temperatuur die we voelen als we in de wind staan," zegt meteoroloog Hanneke Luijting van Weerplaza.



"Die temperatuur is dus niet direct te meten, maar is een berekening van de heersende temperatuur in combinatie met de windsnelheid. Het gaat om de mate van afkoeling."



Windsnelheid

Als het harder waait, voelt het kouder aan bij dezelfde temperatuur, stellen wetenschappers. Zij hebben verschillende methodes bedacht om de zogenoemde wind chill te bepalen, maar in Nederland wordt de door Canadezen bedachte JAG-TI-methode gehanteerd.



"We hebben een tabel waarop de combinaties van temperaturen en windsnelheden staan. Daarop lezen we dan de gevoelstemperatuur af."