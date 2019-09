Eén gelukkige mag een jaar lang gratis wonen in Zuidoost

De groene strook wordt Hondsrugpark. Beeld Wonam

Het gaat allemaal om de nog te bouwen stadswijk Hondsrugpark, nu nog de Hondsrugweg tussen de Ikea en Johan Cruijff Arena. Ebe Treffers, adjunct-directeur van woningbouwbedrijf Wonam: “Het wordt een groen stadspark omringd door circa 5000 nieuwbouwwoningen bedoeld om zowel in te wonen als te werken en recreëren.”

Om de wijk onder de aandacht te brengen, is aan het einde van de festivaldag een loterij georganiseerd waarbij de winnaar zich een jaar lang gratis mag vestigen in een nieuwbouwhuurappartement.

Naar verwachting zijn de eerste bewoners vanaf 2022 welkom in het Hondsrugpark. Dat duurt dus nog wel even. Treffers denkt niet dat dat het enthousiasme zal temperen: “Wij denken en verwachten dat je daar in 2022 juist heel graag wil wonen. De winnaar krijgt van ons het aanbod om die woning te betrekken waarna er vervolgens een ruime bedenktijd is om het bod te accepteren.”

Spelregels

Wel zijn er enkele spelregels verbonden aan de winactie. “Je kunt voor één jaar een huurwoning van 50 vierkante meter kosteloos winnen. Daarna mag je er nog steeds wonen, maar tegen betaling.”

Iedereen kan meedoen aan de loting door zich in te schrijven via de website en aan te melden voor de nieuwsbrief. Deelnemers moeten niet cameraschuw zijn: je maakt pas kans op de woning wanneer je op het festival een foto van jezelf neemt naast een grote gele letter ‘H’, als logo van Hondsrugpark, en die plaatst op Facebook, Instagram of Twitter. Tijdens het festival wordt de winnaar om 18.00 uur bekendgemaakt.

Het festival staat in het teken van de nieuwe stadswijk. Geïnteresseerden en omwonenden kunnen informatie inwinnen over de ontwikkelingen en plannen van de wijk, maar er treden ook verscheidene bands en dj’s uit Zuidoost op.