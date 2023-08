Een festival hóéft niet een enorme berg afval op te leveren: ‘Nog nooit zo’n schoon festival gezien – een cultuurshock’

Het festivalseizoen is in volle gang en dus zijn er veel evenementen die grote hoeveelhedenl afval opleveren. Wat kunnen we leren van afvalverwerking daar? De proef op de som bij Dekmantel, dat zelf compost produceert en die wil teruggeven aan het Amsterdamse Bos voor het herstel van het gras. Gaan duurzaamheid en een festival samen?

Tientallen vrijwilligers van duurzaamheids­organisatie Seavents staan begin augustus midden op het terrein van festival Dekmantel met hun handen in het afval te graaien. Ze controleren elke zak op verdwaalde peuken, plastic zakjes en ander niet afbreekbaar afval voordat het vuilnis de composteermachine ingaat. Daarin wordt het biologisch afbreekbare afval – zoals afgekloven pizzapunten, servetten en snijresten van groenten –omgezet in groene meststof. Tijdens het festival draaide de composteermachine, een soort grote wasdroger, 24 uur per dag.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk afval bruikbaar is voor de machine, had de organisatie van Dekmantel – het vijfdaagse festival werd begin deze maand in het Amsterdamse Bos gehouden – alle horeca op het festivalterrein geadviseerd biologisch afbreekbare bordjes, servetten en bestek te gebruiken.

Dekmantel werkt nauw samen met Seavents, schoonmaakbedrijf Opgeruimd Staat Netjes (OSN), bar- en keukenpersoneel en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen. Bij ruim tweehonderd vuilnisbakken backstage, achter de bar en bij de eetkraampjes hingen instructies over het scheiden van afval.

In 2019 produceerde iedere Dekmantelbezoeker gemiddeld 549 gram restafval en in 2022 was dat 438 gram. Ook dit jaar is het streven gericht op een restafvalreductie van twintig procent; of dat gelukt is, zal pas over een paar maanden bekend zijn, als alles is uitgezocht.

Sinds 2018 hebben Lab Vlieland en Seavents, duurzaamheidsorganisaties voor festivals, proefgedraaid met de composteermachine op onder andere Into The Great Wide Open, Surfana, Madnes en DGTL. Bewoners van Ameland konden na het Madnesfestival gratis compost komen ophalen.

Procesversneller

In ziekenhuizen en bedrijven in de voedselbranche worden composteermachines voornamelijk gebruikt om de afvalstroom te verkleinen en daarmee de verwerking minder duur te maken. “Van wat er aan volume in de machine gaat, blijft ongeveer 25 procent over. Het wordt dus zo’n 75 procent gereduceerd,” vertelt Jeroen van der Kolk, mede­oprichter van Seavents.

Een natuurlijk composteerproces neemt tussen de zes en negen maanden in beslag. De machine zorgt voor een constante toestroom van zuurstof, wat het proces enorm versnelt. Wat klaar is, wordt gezeefd en opgeslagen, stoffen die langzamer worden omgezet, zoals bananenschillen en koffiebekers, blijven langer in de machine.

De compost uit de machine moet gecontroleerd worden op kwaliteit. Op dit moment onderzoekt de gemeente Amsterdam of de compost uit de machine voedend is en of hij niet schadelijk is voor de bodem van het Amsterdamse Bos. Als dat het geval is, dan denkt de gemeente erover deze vorm van afvalverwerking ook voor andere festivals verplicht te stellen. “Het is een prachtig initiatief, waarbij de cirkel van festival in het bos tot herstel van het gras, helemaal rond zou zijn,” zegt Debora Lens, evenementenmanager van het Amsterdamse Bos.

Verschillende soorten afvalverwerking backstage op het terrein van festival Dekmantel, eerder deze maand in het Amsterdamse Bos. Beeld Ramon van Flymen

Zwarte munten

Om te zorgen dat zo veel mogelijk bekers kunnen worden gerecycled, hanteert Dekmantel – net als veel andere festivals – een bekersysteem met statiegeld. Bij binnenkomst krijgt iedereen een zwarte munt die de waarde heeft van een beker. Wie geen munt of beker meer heeft, betaalt een halve normale consumptiemunt voor een nieuwe. Ook worden bij binnenkomst gratis zak­asbakjes uitgedeeld in de hoop dat rokers dan niet in de verleiding komen hun peuken op de grond te gooien.

De bekers moeten na gebruik onbeschadigd worden ingeleverd om gerecycled te kunnen worden. Dit is niet altijd even makkelijk. “Je ziet dat bezoekers na acht uur minder helder zijn en er minder rekening mee houden,” zegt Van der Kolk.

Financiële prikkel

Twee jongeren uit Frankfurt die niet met hun naam in de krant willen, hebben tijdens het festival achter de bar gestaan. “We merkten dat veel bezoekers het systeem niet begrepen. Ook mochten we bekers niet hergebruiken als mensen daarom vroegen. Al die halve munten levert Dekmantel veel geld op. Gaat het wel echt om duurzaamheid?”

Dekmantel stelt dat die financiële prikkel juist cruciaal is voor het retoursysteem, bezoekers leveren anders te weinig bekers in. “Omdat ons de optie wordt gegeven voelen we de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen,” zegt een Engelse bezoeker aan het festival. “Als wij ervoor kiezen toch ons bekertje op de grond te gooien, betalen we er zelf voor. We zijn nog nooit op zo’n schoon festival geweest. Het was een cultuurshock.”

Hoewel het statiegeldsysteem kennelijk niet voor iedereen even duidelijk is, vindt de organisatie van Dekmantel het wel belangrijk de maatregel te nemen. “Op het moment dat een festivalterrein schoon is, voelt het gek om iets op de grond te gooien,” zegt Dekmanteldirecteur Douk Vos. “Daarom begint het bij ons als organisatie.”

Er kan nog veel meer

Een festivalterrein lijkt bij uitstek geschikt voor een proef: een begrensd gebied en een in- en uitgang waar je iedere bezoeker een boodschap mee kunt geven. Wie thuis niet duurzaam bezig is of niet vegetarisch eet, krijgt hier te horen dat het op dit festival de norm is. “In drie dagen creëren we een soort ministad waar we bezoekers kunnen inspireren. Ze krijgen dan hopelijk in een andere context dan thuis een positieve associatie met dit soort veranderingen in de maatschappij,” aldus Luise Härtel, duurzaamheidscoördinator bij Dekmantel.

Toch blijft een festival een enorme ecologische voetafdruk houden. Volgens Dekmantel kan de branche dan ook niet stil blijven zitten. “We doen iets, maar er zou nog zo veel meer kunnen gebeuren,” stelt Härtel. “Herbruikbaar servies kan een volgende stap zijn. Dat staat nu nog in de kinderschoenen en is een grote logistieke uitdaging.”

Gecomposteerd biologisch afbreekbaar afval dat net uit de composteermachine komt.. Beeld Ramon van Flymen

Zomerserie: De vieze stad Rondzwervend afval is voor veel Amsterdammers een bron van ergernis. In deze serie duiken we in de Amsterdamse afvalberg: over innovatieve manieren om afval op te halen in een bomvolle stad, en waarom mensen zomaar troep op straat gooien. Waar komt ons afval vandaan, wat kunnen we in de verwerking leren van andere steden, en hoe haalbaar is een volledig circulaire economie? En: valt er nog (goed) geld mee te verdienen?

