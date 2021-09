Een euforische week voor Ajax, maar: ‘Onzeker of deze lijn kan worden doorgetrokken’

Ajax heeft een spectaculair goede week achter de rug, met een 1-5 zege op Sporting in de Champions League en een ‘veegpartij’ van 9-0 tegen Cambuur. Het leverde de Amsterdammers de koppositie op in de Champions Leaguegroep én de eredivisie.

Speciale gast in deze aflevering van Branie is Robbert Schilder, tegenwoordig speler van de sterkste Amsterdamse club na Ajax (AFC, in de tweede divisie). Schilder begon zijn carrière in het betaald voetbal bij Ajax, sloot hem in 2019 af bij Cambuur en zat zaterdag, op uitnodiging van Ajax, voor het eerst in lange tijd weer eens in de Johan Cruijff Arena. Bij Cambuur kreeg Schilder trouwens te maken met de trainer die nu zijn stempel op Feyenoord aan het drukken is: Arne Slot.

Menno, Dick, Reinand en Robbert praten over Haller, Timber, Antony, Berghuis en Neres. Over de bliksemsnelle uitvallen in Lissabon en de prachtgoals tegen Cambuur. Maar Branie zou Branie niet zijn als de prestaties niet ook in het juiste perspectief worden geplaatst. “Het zat in Lissabon niet tegen,” zegt Dick Sintenie. “Sporting miste wat mensen, de eerste kans zat er direct in, Haller morste niets, maar bij bijvoorbeeld de rollen van Blind en Martínez kon je toch ook wel wat kanttekeningen plaatsen. Het is niet gezegd dat Ajax deze lijn zomaar kan doortrekken in deze groep.”

Het zij gezegd. Maar een verrukkelijke Ajaxweek, ja, dat was het zeker.

Luister ook eerdere afleveringen van onze Branie: