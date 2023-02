Een erotisch centrum in de buurt? ‘Ik ben juist hierheen verhuisd om van dat soort drukte af te zijn’

Sfeerimpressie van het mogelijke erotisch centrum. Beeld gemeente amsterdam

Fred, bijna 65, in Buitenveldert staat even met z’n mond vol tanden als hij hoort dat er mogelijk aan de zuidkant van het station, in de lus van de afrit van de A10 bij de RAI een erotisch centrum komt. Zijn verbazing slaat al snel om in boosheid. “Dit méén je niet. De wereld wordt gek. Dit is pure waanzin: midden in een woonwijk met ouderen en kinderen een erotisch centrum met honderd sekswerkers zetten?”

Hij maakt vlug een rekensommetje. “Honderd sekswerkers met vijf tot acht klanten op een dag. Dat betekent 500 tot 800 rondrijdende auto’s in deze buurt. Het wordt bere- en beredruk. Als de Horecava of caravanbeurs in de RAI is, kun je hier al nergens een parkeerplek meer vinden. Ik heb helemaal geen zin in die ongein.”

Zijn overbuurman Jan Koomen ziet het al voor zich: bussen met toeristen, dronkenschap, drugsoverlast tot diep in de nacht, parkeerproblemen en criminaliteit. “Niet denigrerend bedoeld hoor, maar dit past toch niet in een woonwijk. De NDSM lijkt me een veel betere plek.”

Helaleh Naghshi en haar dochter Aida Alai worden er een beetje giechelig van. “Honderd…? Dat is best veel,” zegt Naghshi. Ze voorspellen dat de sfeer zal veranderen. “Het is hier nu rustig, veilig en netjes. Geen dronken mannen op de stoep, geen kotsende toeristen. Het gaat ons niet alleen om de sekswerkers maar alles wat erbij komt. De sfeer in het mooie park zal ook anders worden.”

Maar als het echt moet, dan liever tien in plaats van honderd, stellen ze vast.

Geen goed voorbeeld

Aan de andere kant van de A10 tegenover de RAI – in de zogenoemde de Groene Zoom, pal naast het NH Hotel op de Europaboulevard – zijn de geluiden niet anders. Ook de bewoners uit de omgeving van de Gelrestraat in de Rivierenbuurt kunnen het nieuws amper geloven. “Ik vind het heel erg. Hier zijn veel kinderen en als ze straks langs het erotisch centrum lopen, gaan ze erover horen. Dat is niet een goed voorbeeld,” zegt Souad Bijou. “Laat die rode lichtjes maar in de stad blijven.”

Belle van Nimwegen (20) heeft ook liever niet dat er straks in de Rivierenbuurt veel mannen rondlopen. “Ik vind het niet per se een slechte industrie maar ik hou er niet van als er veel mannen op straat rondlopen. Het is hier al vrij donker en stil ’s avonds.”

Potentiële buurman

Tussen het Straatmuseum en café restaurant IJver ligt het Docklandsplot, dat als derde zoeklocatie voor het beoogde erotisch centrum is aangemerkt. Een imposant, vrijwel braakliggend terrein is het. Nu wordt het gebruikt voor markten en evenementen, graffitikunstenaars kunnen op de muren van de oude scheepsloods hun kunsten laten zien.

“Niemand wordt hier blij van,” reageert Reinout Ezinga (40), mede-eigenaar van IJver, de potentieel directe buurman. “Het lijkt of er op het stadhuis nog altijd een beeld bestaat van de romantiek van prostitutie, gecombineerd met horeca en entertainment, dat het een toffe plek zou worden. Maar ik denk dat het eerder een grimmige locatie wordt met drugsoverlast en toeristen. Het zou ook killing zijn voor onze uitstraling als een all day vriendelijke plek.”

Bruggen over het IJ

Bewoners van de NDSM delen veelal zijn mening. “Een erotisch centrum, daar knapt de buurt niet van op,” zegt Saskia (57) die net bij haar appartementencomplex aankomt. Ze zou er direct op uitkijken, als het er komt. “Wat moeten we hier met dat soort schuinsmarcheerders? Ik ben juist de stad uit verhuisd om weg te komen van dat soort drukte. En dan komt alles wat verboden wordt hier naartoe? De feesten, de bierfietsen. Nu al liggen er na een feest kotsende mensen in het portiek. Het probleem van de Wallen wordt alleen maar verplaatst.”

Zeyhan Guvenc (49), die, iets verderop, in de Buiksloterham woont, is genuanceerder. “Ik zit er niet per se op te wachten, maar ik ben er niet principieel tegen. De NDSM moest een stadse wijk worden en dat betekent dat je ook stadse zaken deze kant op moet halen. Als het helpt om de bruggen over het IJ in een stroomversnelling te krijgen, is het misschien zelfs goed.”

Onveilig

Een nette buurt, dat is het, zegt Shakira (26). “En eindelijk begint het hier een beetje veilig te worden, toen ik hier zes jaar geleden kwam wonen, voelde ik me vaak onveilig. Zo’n erotisch centrum lijkt me juist helemaal niet fijn. En al die toeristen? Het is hier al druk genoeg.”

“De RAI lijkt me een logischer locatie,” reageert Sjoerd Steenbeek (geen leeftijd), eigenaar van restaurant NEXT op de NDSM-pier. “Met al die congresbezoekers.” Zijn compagnon Michiel de Vries (35) vult aan: “Hier op de werf wil je kwalitatieve reuring, geen afwerktoren.”

Reacties stadsdeelvoorzitters: ‘We kijken naar leefbaarheid en overlast’ Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid (PvdA) uit Noord is niet enthousiast over de donderdag gepresenteerde plannen. “Mijn eerste reactie is dat ik me sterk afvraag of de NDSM-Oost, als specifieke locatie in Noord, een goede locatie is.” De voorzitter verwijst naar plannen om extra groen en sportvelden aan te leggen, het parkeerprobleem en de omwonenden die overlast hebben van evenementen. Abid: “Daarbij komen er nog woningen en een school op de NDSM en in de wijk erachter. Een extra plan waar ruimte voor nodig is, helpt niet mee.” Helemaal voor de plannen gaan liggen wil hij nog niet. “Er zijn drie zoeklocaties in beeld; nu roepen dat het in Noord niet kan, is voorbarig. Over het advies dat we moeten uitbrengen aan het college gaan we rustig nadenken, samen met de stadsdeelcommissie en bewoners. Maar naar mijn mening hebben we al voldoende kwesties op te lossen op de NDSM.” Amsterdam-Zuid

Vanuit Zuid zegt voorzitter Bart Vink (D66) dat hij graag wil meedenken over een oplossing en constructief wil bijdragen aan dit onderzoek. “We gaan bekijken wat dit zou betekenen voor de voorgestelde locaties in Zuid.” Hij wijst wel op de ontevredenheid die eerder al geuit werd door onder meer stadsdeelcommissieleden en ondernemers, waaronder RAI-directeur Paul Riemens. Vink: “We kijken naar leefbaarheid en eventuele overlast voor de omgeving, veiligheid (van de sekswerkers) en mogelijke economische of andere effecten.” Door: David Hielkema

