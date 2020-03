Een duurzamer Amsterdam, wat kost dat voor bewoners?

Amsterdam moet uitgroeien tot een duurzame stad: schoner vervoer, minder uitstoot en autoluw. Maar wat zijn de gevolgen voor Amsterdammers en wat gaat dat allemaal kosten?

Wouter Valkenier woont in een, door hem zelf ontworpen, drijvend en duurzaam huis in Noord. Zonnepanelen op het dak, een warmtepomp en dus gasloos, goed geïsoleerd. “Je wil niet afhankelijk zijn van Russisch gas.” Zo’n duurzaam huis is een flinke investering, maar hij hoopt en verwacht dit terug te verdienen, al kan dat nog wel even duren.

Even verderop ligt de Van der Pekbuurt, een wijk met sociaaleconomische achterstanden. Deze wijk is proeftuin Aardgasvrij en dit betekent dat woningen van het gasnet af gaan. De bewoners zijn op zich bereid tot meer duurzaamheid, maar maken zich grote zorgen over de kosten, omdat ze over moeten stappen op stadswarmte. “We krijgen straks een hogere rekening en dan ontstaan energievluchtelingen: mensen die de rekeningen niet meer kunnen betalen en dan moeten verhuizen,” zegt buurtbewoner Tanja den Broeder.

Amsterdam maakte onlangs bekend meer te investeren in windmolens en zonnepanelen. In 2030 moet 80 procent van de stroom van de Amsterdammers door zon en wind worden opgewekt.

