Een drankje van de Japanse duizendknoop, een saus van de eikenprocessierups: wie zit er op te wachten?

Energiedrank van de Japanse duizendknoop, saus van de eiken­processie­rups: in Almere wordt in de aanloop naar de Floriade gezocht naar eetbare toepassingen van vervelend onkruid en hinderlijke dieren.

Wat ruist daar in het struikgewas? Het is de ­Japanse kunstenaar Yoshinari Nishiki, een vrolijke en inventieve omdenker die eerder een systeem bedacht waarmee ongebruikte treinkaartjes door een postduif naar het station van vertrek worden teruggevlogen. Ook is hij geestelijk vader van de Banana Multiplier, een ruildoos bij de supermarkt waar twee net aangeschafte groene bananen kunnen worden ingeruild voor één eetrijp exemplaar.

Nu is Nishiki neergestreken op de oever van het IJmeer in Almere-Strand om een energiedrankje te maken van de Japanse duizendknoop. Dat wil zeggen: om de jonge scheuten te verzamelen die nodig zijn voor de bereiding van Eroi, zoals de naam van het eindproduct luidt. Die naam staat voor Energy Return on Investment, legt Nishiki uit, terwijl hij een probeerflesje tevoorschijn haalt. De troebele inhoud smaakt een beetje appelig, helemaal niet slecht.

Het oogsten gaat in een razend tempo. In Amsterdam wordt de duizendknoop langzaam uitgeput door middel van de Japanse bladvlo, elektrocutie of verhitting, maar je kunt ook een kunstenaar op pad sturen. Met een speciaal ontworpen schort met aparte zakken voor scheuten, bladeren en wortels en een indrukwekkend handwapen van eigen makelij om te graven, te hakken en te snijden, haalt Nishiki binnen een mum van tijd een paar vierkante meter van de gevreesde woekerplant weg.

Gemarineerde bospeen

De werkzaamheden van de kunstenaar deel uit van Almere Oogst, een nieuw project van Urban Greeners, die in de aanloop naar de Floriade van volgend jaar als groene kwartiermakers in de stad actief zijn. Dat resulteerde tot nog toe onder meer in de herinrichting van een eiland met een voedselbos en een bostheater, maar ook in de lancering van de knakwortel, een plantaardige tegenhanger van de hotdog. De gemarineerde bospeen vond een plek in de schappen van de grote supermarktketens.

Of dat ook gaat lukken met de producten van Almere Oogst, is nog de vraag. Het programma is erop gericht samen met kunstenaars en ondernemers een smakelijke of heilzame toepassing te vinden voor planten en dieren die nu als probleem of plaag worden gezien. Een drankje van de duizendknoop kan nog, maar wie zit er te wachten op een saus van de eikenprocessierups?

Het gaat om de manier van denken, vertelt initiatiefnemer Boj van den Berg, oprichter van Urban Greeners. “Het product is geen prioriteit. Het draait om de spannende vraag: kunnen we nog iets anders doen met deze planten en dieren dan ze verdelgen? Dat zijn we nu aan het testen voor vijf soorten. Aan de saus van de rupsen wordt gewerkt. Van de reuzenberenklauw willen we een zalf maken. Over de toepassing van de blauwalg en de waterwaaier wordt nog nagedacht.”

Amsterdammer Van den Berg is als kwartiermaker voortdurend bezig interessante partijen met elkaar te verbinden. Voor de verkoop van de energiedrank van de duizendknoop legde hij contact met Finish Your Breakfast, een hiphop­lunchroom in het stadshart van Almere die in Amerikaanse sfeer sandwiches, pannenkoeken en gefrituurde kip serveert en in één moeite door vroegtijdige schoolverlaters helpt aan een startkwalificatie voor de horeca.

Nieuwsgierige jongeren

Finish Your Breakfast staat volgend jaar met een kiosk op het Floriadeterrein en gaat daar ook de energiedrank van Nishiki aan de man brengen. “Het is op het eerste gezicht een buitenbeentje in ons assortiment,” zegt Jasmin van Gelderen, die de Japanse duizendknoop te oogsten. “Maar het kan ook zomaar een succes worden. Jongeren zijn van nature nieuwsgierig. En energiedrankjes zijn razend populair. Dit is een gezond alternatief.”

Het is alles bij elkaar een goed voorbeeld van wat Urban Greeners voor ogen staat voor de groene, duurzame stad van de toekomst. Yoshinari Nishiki heeft zijn energiedrank, Finish your breakfast een artikel om de aandacht mee te trekken.

Johan van Onna van Staatsbosbeheer kijkt tevreden toe hoe de kunstenaar inhakt op de woekerplant. “Dit gaat het probleem niet oplossen,” zegt hij. “Maar het helpt wel, ook om de aandacht te vestigen op de duizendknoop.”