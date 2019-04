Een derde jongeren niet naar inentingsactie meningokokken

Maar de vraag is natuurlijk: In hoeverre helpt meer communicatie?

Geschrokken

De GGD en de wethouder Zorg Simone Kukenheim zijn daarvan geschrokken. Kukenheim streeft naar een opkomst van minimaal 80 procent en gaat de bestaande campagne om jongeren naar de priktafel te lokken in de aanloop naar de volgende meningokokken-vaccinatieronde in juni intensiveren.



Hoe precies dat hangt af van de onderzoeksresultaten. "We gaan bij het RIVM de opkomstcijfers per postcode opvragen, zodat we scherp krijgen waar de extra communicatie nodig is. De precieze aanpak zal verschillen per gebied, maar te denken valt aan: nog meer de wijken in, nog meer mensen één op één benaderen. Daarnaast doen we onderzoek naar de beweegredenen van jongeren om zich in het algemeen wel of niet te laten vaccineren."



Verschillende theorieën

Volgens de gemeente lijkt de circa 63 procent opkomst 'in lijn met de opkomst in andere grote gemeenten'. Over de vraag waarom eenderde niet is komen opdagen, zijn verschillende theorieën: gebrek aan kennis op dit onderwerp bijvoorbeeld.



Ook hebben zowel hoger als lager opgeleide ouders hun vragen over mogelijke bijwerkingen van vaccins en stoffen. Daarnaast zijn er ouders die vaccinatie vanwege bijvoorbeeld financiële problemen niet als een prioriteit zien, en het laten afweten.