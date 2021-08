Een derde Amsterdamse scholen heeft ventilatie niet op orde

Tijdens de lessen op het Metis Montessori in Amsterdam staan de ramen open ter ventilatie, vanwege de kou houden de kinderen hun jassen aan. Beeld Dingena Mol

Door corona is het onderwerp ventilatie hoog op de agenda komen te staan. Het ministerie van OCW wil dat de luchtcirculatie op scholen aan het bouwbesluit van 2012 voldoet en trok daar het afgelopen jaar geld voor uit: 30 procent van de kosten om de ventilatie op orde te krijgen wordt door het rijk vergoed.

Amsterdam is er al langer mee bezig: in 2015 startte de gemeente het programma Gezonde Schoolgebouwen. Dat was in eerste instantie gericht op basisscholen die in fijnstofzones gevestigd waren. Dit zijn scholen die in een straal van 300 meter van de snelweg of 50 meter van een drukke stadsstraat gevestigd zijn. Later is dit programma verbreed naar schoolgebouwen in de gehele stad voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Maar dit is een project dat, letterlijk, een lange adem vergt: nog altijd is een op de drie middelbare scholen onvoldoende geventileerd. Dit laat een woordvoerder van wethouder Marjolein Moorman (onderwijs) weten.

Subsidie van 360 miljoen euro

Maandag, bij de start van het nieuwe schooljaar, luidde vakbond CNV Onderwijs de noodklok over gebrekkige luchtkwaliteit in schoolgebouwen in Nederland. De subsidie van 360 miljoen euro die demissionair onderwijsminister Arie Slob had uitgetrokken zou veel te weinig zijn. Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs, is ‘geschokt’ over het aantal scholen waar de lucht van onvoldoende kwaliteit is en pleit voor een ‘noodplan ventilatie’, een voorstel dat wordt gesteund door de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Amsterdam laat met het programma Gezonde Schoolgebouwen zien dat het de problematiek serieus neemt, maar heeft nog altijd een forse slag te maken. In 2021 staan in 23 Amsterdamse scholen in het primair en speciaal onderwijs en 13 scholen in het voortgezet onderwijs gepland om aangepakt te worden. Daarnaast hebben 17 basisscholen en 3 middelbare scholen zich aangemeld waar de luchtkwaliteit al aan de geldende norm voldoet, maar die hun bestaande ventilatiesysteem willen verbeteren. Het is nog onduidelijk of zij in aanmerking komen om mee te doen.

Ramen tegen elkaar openzetten

Het is de ambitie van de gemeente om eind 2022 de ventilatie op alle scholen op orde te hebben, mogelijk enkel met uitzondering van scholen die binnen afzienbare tijd verhuizen naar een ander gebouw, en waarbij de investeringen in goede luchtkwaliteit dus niet meer de moeite lonen.

Zo moesten twee scholen van de Amsterdamse scholenkoepel Amos vorig jaar, toen na de sluiting door corona weer onderwijs gegeven kon worden, nog handmatig geventileerd worden. “Deze gebouwen zouden binnenkort verlaten worden, om te verhuizen naar een nieuw gebouw. Aanvankelijk was het de bedoeling dat we nog even zouden luchten door de ramen tegen elkaar open te zetten, maar vanwege corona hebben we besloten om toch te investeren in ventilatie,” zegt een woordvoerder van Amos. “Al onze lokalen voldoen nu aan de norm. Alleen in de leraren- en directiekamers moet nog handmatig gelucht worden.”

Bij openbare scholengroep het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA), waar 9 scholen onder vallen, is in alle gebouwen de ventilatie op orde. “We hebben alles vorig jaar, speciaal vanwege corona, nog gecontroleerd en overal was de luchtkwaliteit binnen de geldende eisen.”