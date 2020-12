Een deel van Amsterdamse achtste groepers mogelijk vanaf 4 januari naar school

De gemeente en de scholen maken zich zorgen over het onderwijs en de kansengelijkheid nu de scholen gesloten zijn. Beeld Marc Driessen

Het plan houdt niet in dat elke achtste groeper uit Amsterdam weer naar school kan, benadrukt Lieke Thesingh van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam: “Het luistert heel nauw.”

De gemeente en de scholen maken zich zorgen over het onderwijs en de kansengelijkheid nu de scholen gesloten zijn. Thesingh: “We vinden het goed dat de overheid uitzonderingen maakt voor kwetsbare leerlingen en leerlingen in het examenjaar. De groep 8-leerlingen hebben tijdens de vorige lockdown, toen ze in groep 7 zaten, al een achterstand opgelopen. Nu hebben ze weer weken geen les, net voor hun eindtoets en overstap naar het vervolgonderwijs.”

De schoolbesturen beschouwen de overgang van basis- naar middelbare school ook als kwetsbaar en ondersteunen daarom ‘dat scholen ruimte nemen binnen de richtlijnen en wat verantwoord is om ook groep 8-leerlingen, daar waar zij dat nodig vinden, fysiek onderwijs te geven’. Volgens Thesingh gaat het om het deel van de achtste groepers dat ook thuis in een kwetsbare situatie zit.

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) steunt het idee om groep-8 leerlingen aan te merken als kwetsbare leerlingen. Het plan wordt afgestemd met het ministerie van Onderwijs. Om hoeveel leerlingen het gaat, is nog niet bekend.

Basisscholen en kinderopvang

Burgemeester Femke Halsema sprak woensdag in de raad de hoop uit dat de basisscholen en kinderopvang direct na de kerstvakantie weer open gaan en niet pas twee weken later. Ze zal dit ook laten weten aan het kabinet.