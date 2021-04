Een Decathlon aan de Bloemenmarkt? De gemeente ziet het niet zitten

De muren van de oude bankkluizen in de kelder zijn inmiddels doorgehakt om ruimte te maken voor nog meer vierkante meters. Beeld Jean-Pierre Jans

Aan het begin van de Bloemenmarkt, net voorbij restaurant Ter Marsch, kijken de meeste mensen alleen naar rechts, naar de breed uitgestalde bloembollen en tulpensouvenirs die om aandacht schreeuwen. Het is maar goed ook dat er bijna niemand naar links kijkt. De plint is dichtgetimmerd en beplakt met posters.

De bovengelegen verdiepingen van het gebouw, ook bekend als Muntstaete, zijn in 2016 nog heropend door premier Mark Rutte. Grote techbedrijven zoals Google huisvesten daar sindsdien hun medewerkers onder begeleiding van The Next Web, nog zo’n digitaal succes­verhaal. Maar op de begane grond is het al vijf jaar doodstil. De herrie van bouwvakkers uitgezonderd, die met betonzagen doorgangen hebben gemaakt in de catacomben onder het pand.

Inmiddels zijn de muren van de oude bankkluizen in de kelder doorgehakt om ruimte te maken voor nog meer vierkante meters. Winkelruimte, als het aan eigenaar Bevima BV ligt. Een contract met sportketen Decathlon was al getekend, maar vorig jaar wees de gemeente de daarvoor noodzakelijke bestemmingswijziging af.

Imposante ruimte

Muntstaete ligt op een drukke locatie waar in normale tijden duizenden mensen per dag langs­lopen. De begane grond en kelder, in totaal 2200 vierkante meter, zijn perfect voor een ­winkel zoals Decathlon, die graag grote panden betrekt waar klanten de sportartikelen kunnen uitproberen. “Er rust nu een kantoorbestemming met baliefunctie op, zoals de banken van vroeger,” zegt beheerder Jaap Tel. “Maar het is een monumentaal pand, met prachtige details en veel daglicht. Op zo’n plek wil je juist graag dat mensen naar binnen kunnen om de imposante ruimte te beleven.”

Dat ziet de gemeente anders. Zij wil niet meewerken aan de bestemmingswijziging omdat de stad terughoudend is met het toestaan van nieuwe winkels aan grachten. Dit is vanuit een historisch oogpunt: aan de grachten wordt primair gewoond, in de straatjes die er haaks op staan, is ruimte voor detailhandel.

Een andere reden om de bestemmings­wijziging, en daarmee de komst van een ­Decathlon, te weigeren, is dat er volgens de gemeente al veel leegstand is in de binnenstad. “Extra vierkante meters detailhandel creëren op deze locatie is, in het licht van de te verwachten leegstandsontwikkeling (door de corona­crisis), niet te motiveren,” zegt de gemeente in een reactie.

Beleveniswinkel

Onzin, vindt winkelmakelaar Robert Bleeke­molen, die samen met beheerder Tel Decathlon begeleidt bij de transformatie. Hij beaamt dat er leegstand is, zoals in Magna Plaza, de Kalver­toren en het oude V&D-gebouw, maar die plekken zijn volgens hem niet geschikt voor een ­‘beleveniswinkel’ zoals Decathlon. “Dit soort ketens is daarin niet geïnteresseerd. Die zoeken iets heel specifieks, wat ze in dit pand hebben ­gevonden,” zegt hij. “Bovendien neemt de leegstand naar verwachting drastisch af als reizen weer wordt toegestaan.”

Volgens hem is het onbegrijpelijk dat de stad een winkel die een gezonde levensstijl en (buiten)sport promoot, nu niet verwelkomt. In de afwijzingsbrief die Tel ontving, staat overigens ook dat de gemeente vindt dat Decathlon in de binnenstad geen meerwaarde heeft, omdat de keten in Noord en Zuidoost al vestigingen heeft.

Monumentale status

Voor een kantoor met baliefunctie, de oorspronkelijke bestemming, is het gebouw minder ­geschikt, vinden Tel en Bleekemolen. “Grote ­kantoortuinen zijn niet meer van deze tijd. Er is interesse van een fitnessclub, maar dat is onzeker omdat er vanwege de monumentale status in principe geen nieuwe ingang in de achter­gevel kan komen.”

Op een rechtszaak om de bestemmingswijziging af te dwingen zit de eigenaar niet te wachten. “Dan zijn we zo weer een paar jaar bezig,” zegt Tel.

Dat het pand tegen een veel hogere waarde verkocht kan worden met een bekende winkelketen in de plint, is niet de reden dat Tel en Bleekemolen de gemeente vragen het besluit te heroverwegen, zeggen zij. “Dit gebouw blijft in Amsterdamse handen, daar was de eigenaar heel duidelijk over.”

Op de bovenste verdiepingen van het gebouw aan het Singel zitten grote techbedrijven, de begane grond en kelder staan leeg. Beeld Jean-Pierre Jans