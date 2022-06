Een debat over 8 miljard dat meer aandacht had verdiend, juist ook van de nieuwelingen

Bijna drie maanden na de verkiezingen is het moment daar dat na de raadsleden ook de wethouders geïnstalleerd zijn en de coalitieplannen bekend zijn gemaakt. Volle kracht vooruit, zou je zeggen.

Maar de praktijk is anders. “Het is tot de zomer ook een beetje oefenen,” constateerde een debuterend raadslid deze week in de koffiekamer. Dat geldt ook voor de nieuwe wethouders, waarbij diegenen mét enige vorm van politieke ervaring (Sofyan Mbarki, Zita Pels) op voorsprong staan ten opzichte van bijvoorbeeld Shula Rijxman en Hester van Buren.

Er zijn spreekknoppen die aan- en uitgezet moeten worden, pasjes die kwijt zijn, Rijxman die raadsleden bij elke vraag wel érg uitgebreid bedankt en Van Buren die driftig meeschrijft maar het overzicht van raadsvragen af en toe kwijtraakt. Maar, zoals ze zelf ook zei: geef ze even, ze zitten er net een week.

Oefenen dus. Dat gebeurde deze week in de Tijdelijke Algemene Raadscommissie (TAR), die sinds de verkiezingen is ingesteld in plaats van de reguliere commissievergaderingen. Alle onderwerpen worden nu dus op één hoop gegooid, pas na het zomerreces zijn er weer commissies per thema.

Dat levert een bomvolle agenda op en doet tekort aan sommige onderwerpen. Neem de jaarrekening, de verantwoording van de gemeente over bijna 8 miljard euro. Die wordt altijd in stukjes gehakt per commissie, waardoor op allerlei momenten een gedeelte wordt besproken. Deze week werden op een donderdagochtend in anderhalf uur alle vijfhonderd pagina’s besproken, als voorbereiding op de raadsvergadering van 22 juni.

Er zijn allerlei verklaringen voor te geven: de spreektijden zijn kort, de agenda te vol en er stond ook nog een debat gepland over de boetes voor Airbnb-verhuurders. Allemaal waar, maar je kunt ook zeggen: juist de jaarrekening vaststellen zou een goede vingeroefening kunnen zijn voor een jonge en nieuwe raad om de materie snel de baas te worden. Juist de besteding van publieke middelen zou meer belangstelling verdienen.

Een aantal raadsleden vond achteraf dat de timing goed debat moeilijk maakte, met wethouder Hester van Buren (Financiën) die logischerwijs nog niet alles weet en op veel vragen antwoordde er later op terug te komen. Maar tegelijkertijd staan ambtenaren op de achtergrond altijd klaar om antwoorden door te spelen naar wethouders, dus een nieuwe wethouder zou de raad er niet van moeten weerhouden om stevig debat te voeren.

Er staan nog één TAR en twee raadsvergaderingen op de planning vóór de zomer en dan is het reces tot eind augustus. Ondertussen worden ongelofelijk veel onderwerpen over de zomer heen getild, en is het najaar ook het moment dat de coalitie met nadere uitwerking van veel coalitieplannen richting de raad gaat. Nu vooral veel oefenen dus, zou je zeggen. Het debat over de jaarrekening was daarbij een gemiste kans.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

