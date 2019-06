Een dame duikt in een vissenkom en komt terug met een vaatje haring

Voor dit weer bestaat een fraai Nederlands woord: zeikweer. Te laf om zelfs maar te motregenen, maar nat word je toch. Zelfs Buienradar trapt erin. Die denkt dat het droog is.

Regen die onder de radar blijft. Dan ben je echt een eikel van een neerslag.

Dit gemiezer gun je niemand, zelfs Roberto Payer niet, en diens Italiaanse opgewektheid kan een stootje hebben. Hij heeft nog snel een handvol enorme zilveren puntmutsen als parasol in de tuin laten plaatsen. Het mailtje een dag eerder om rekening te houden met de schoenen op het natte gras was ook al schattig. Het scheelt inderdaad een hoop hoge hakken, zie ik om me heen.

De Hiltondirecteur heeft zijn hele balboekje, en dat is stevig, uitgenodigd voor het traditionele eerste vaatje haring, en die is dan traditioneel weer vetter en ziltiger dan het jaar ervoor.

Het enige verschil is de telkens nieuwe, spectaculaire entree. Jetski’s en Judith Osborn in een matrozenpakje kennen we al. Een afdaling van het dak is vanwege het weer geschrapt.

Daar staat Payer, ook traditie, iedereen bovenaan de trap met een warme hand welkom te heten.

“Wat een pech, hè?”

Zo heet ik hem welkom terug.

De Italiaan: “Helemaal geen pech! Het is droog! Droog! Wie had dat gedacht!?”

Dat bedoel ik.

Het houdt zowaar op met zeiken, al hou ik mijn petje in mijn broekzak. De hel van motregen: dat snap je alleen met een kale kop, en een brilletje op de neus.

Er staat zelfs een zilveren hoofdtent, met bbq- en drankstands aan de zijkanten en een podium voor de hoofdact.

Dit is een chique de Paris-foodfestival.

Het doek gaat open. Daar staat Payer (“De Goden zijn met ons”) naast een gigantische vissenkom. De haring was laat dit jaar, hoor ik.

Payer: “Maar is hij lekker?”

Eric van As: “Hij is goed. Vettig. Eigenlijk lekkerder dan vorig jaar.”

Lachende gasten. Die zijn hier ook niet voor het eerst.

Een dame in trapezekleding duikt in de vissenkom. Daarna doet ze kunstige dingen in en rondom de kom. Daarna heeft ze een vaatje haring vast. Daarna nemen Payer en Van As het vaatje over. Daarna nemen Payer en Van Es een hap van een haring.

Dan is er haring voor een ieder.

Het grauwe weer slaat toch veel van de gebruikelijke vrolijkheid dood, het is niet anders.

Marieke Klosters, van de pr: “Het was een enorme investering, al die tenten. Ik bedoel, dat mogen de gasten ook wel waarderen.”

Staat genoteerd.

Wat De Haringparty 2019

Waar Hilton hotel, Apollolaan

Wie Roberto Payer, Eric van As, Matthijs van Heijningen, Loes Luca, Jeroen Kistemaker, Harry Mens

Wanneer woensdag 12 juni, 17.30 tot 22.00 uur Drank en spijs ***

Sfeer **

Hans is er altijd na één haring wel klaar mee

'Vrouw in kom. 2019.' Beeld Hans van der Beek

Guurtje Buddenberg, partner van filmmaker Matthijs van Heijningen, actrice Loes Luca en theatermaker Art-Jan de Vries. Van Heijningen: "Heb je je scoop al?" Beeld Hans van der Beek

Marcel de Leeuw en Annette van Harten (beiden Nestlé), Rick Baas (Doubletree) en Jeroen Kistemaker (Nice to meat), die zich daadwerkelijk voorstelt met "Nice to meat." Beeld Hans van der Beek

Roberto Payer en Maria Ghebresselasie van het Hilton, haringhost Demi van Dam en Eric van As (Versvishandel Jan van As): "Het was weer een spektakel, hè." Beeld Hans van der Beek