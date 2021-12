Eén dag na de brand bij jachthaven de Nieuwe Meer: ‘Alles is vergaan’

De uitslaande brand legde een loods, een woonhuis én het voorportaal van een hengelsportwinkel volledig in de as. Beeld Jean-Pierre Jans

De schappen van de winkel van Hengelsport Amsterdam ogen op het eerste gezicht niet anders dan anders. De hengels staan er keurig uitgestald, net als de verschillende soorten aas, de rubberen laarzen en de kampeerbenodigdheden voor de fanatiekeling die aan nachtvissen doet. Maar wie iets nauwkeuriger kijkt, ziet een dun roetlaagje over al het visgerei. En dan is er nog de geur. De penetrante brandlucht beneemt de bezoeker al snel de adem. “Niet te lang binnenblijven,” zegt mede-eigenaar Henk Kostense. “We hadden gisteravond allemaal migraine.”

Vrijdag aan het einde van middag legde een felle uitslaande brand een loods, een woonhuis én het voorportaal van de hengelsportwinkel volledig in de as. Buiten, in jachthaven De Boekanier, ligt een lantaarnpaal kromgebogen op de grond. De koplampen van een iets verder geparkeerde Mercedes zijn gesmolten en van de loods die het zwaarst is getroffen door de vlammen is vrijwel niets meer over. Wat rest is zwartgeblakerd puin.

Binnen stonden onder meer auto’s en bootjes van particulieren opgeslagen. Van twee Porsches – volgens omstanders had één daarvan een nieuwprijs van 350.000 euro – zijn alleen het frame, de assen en de uitlaat nog over. “Die zaten vol benzine,” zegt een man. “Dat moet de brand verder hebben opgejaagd.”

Negen brandweerauto’s

Wat er is gebeurd? De mensen die op zaterdagochtend poolshoogte nemen op het terrein, kunnen het niet vertellen. Havenmeester Nico de Vries, die tevens pachter was van de loods, wil niet met de krant praten. “Hij heeft de hele nacht niet geslapen,” zegt een andere man, voor hij achter De Vries aanloopt naar zijn kantoortje, waarvan de deur dichtgaat.

De brandweer kreeg vrijdagmiddag om 16.00 uur een brandmelding vanaf de haven aan de Nieuwe Meer. Eenmaal aangekomen bleek het om een zeer grote brand te gaan, aldus een woordvoerder. Er werd groot opgeschaald. Omstanders zagen negen auto’s bluswerk verrichten. Om 17.40 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven.

Explosiegevaar

Het terrein was intussen afgezet, omdat een gastank in de loods dreigde te ontploffen. “Als dat was gebeurd, was het pas echt een ramp geweest,” zegt een medewerker van botenbouwer Brunswick, die even verderop een vestiging heeft.

De man wil niet met zijn naam in de krant, maar zegt gisteren aan het werk te zijn geweest in het Brunswick-gebouw. “Ik heb mijn spulletjes gepakt en ben er snel vandoor gegaan. Behalve het explosiegevaar, was er ook een kans dat de brand verder zou overslaan.”

Hij wijst in de andere richting, waar nog tientallen boten in stallingen staan. Daarachter ligt de Ringvaart, met op de andere oever een rij woonhuizen. “Gelukkig stond de wind richting het water van de Nieuwe Meer.”

Of het huis aan de verkeerde kant van de loods werd bewoond? Daarover verschillen de verhalen op De Boekanier, waar de mensen elkaar allemaal kennen, maar geen zin hebben om in detail over de buren te praten.

‘Einde verhaal’

Dat er geen slachtoffers zijn gevallen, is volgens hengelsportondernemer Kostense het enige positieve dat over de situatie is te zeggen. Zijn compagnons en hij werken allemaal deeltijd in de bouw. Maar omdat je ‘dat niet tot je 67ste volhoudt’, begonnen ze een aantal jaar terug met de verkoop van benodigdheden voor hun grote liefhebberij: vissen. Ze waren net bezig de winkel een make-over te geven, zegt Kostense, die niet aanwezig was toen de brand uitbrak. “Maar het eerste wat ik dacht toen ik het hoorde, was: ‘Dit is einde verhaal.’”

De entree naar het winkelpand is ingestort, de handel onbruikbaar. “Deze winkel zou ons pensioen worden. Nu is alles vergaan. We zijn verzekerd, ja. Maar ik weet niet tot hoever de dekking reikt. Ik heb dit ook nog nooit meegemaakt.” Hij wijst op de Mercedes met de gesmolten koplampen en de vervormde nummerplaat. “Dat is mijn auto. Ik heb geen idee of ik daarvoor ook de verzekering kan bellen.”

Hij steekt een sigaret op. Hoe nu verder? Hij heeft geen idee. “We moeten hier eerst even van bijkomen.”