Een dag in het teken van Johan Cruijff: ‘Er gaat geen week voorbij zonder dat iemand me vertelt hoe belangrijk hij was’

Willem-Alexander slaat een balletje op De Toekomst. In de rolstoel rechts naast hem paralympiër Esther Vergeer, een van de ambassadeurs van de Johan Cruyff Foundation. Beeld Dingena Mol

De vrouw met nummer 14 op haar rug wijst naar de hemel, naar de zon die De Toekomst in een gouden gloed zet. “Heeft Johan daarboven persoonlijk geregeld,” zegt ze met eerbied in haar stem. Ze staat naast een bord met ‘de 14 regels van Cruijff’. ‘Wees wie je bent!’

Gehandicapte kinderen

Het trainingscomplex van Ajax is deze woensdag het decor van de jaarlijkse open dag van de Johan Cruyff Foundation. Normaliter wordt die in het Olympisch Stadion gehouden, maar vandaag is alles anders. Op de velden leven 400 kinderen uit het speciaal onderwijs in Amsterdam zich uit in sporten als rolstoeltennis, kickboksen, zitvolleybal, hockey en boccacia – een soort jeu de boules. Ook is er een grote delegatie van Only Friends, de in Noord gevestigde sportclub voor gehandicapten die door Ajax wordt gesponsord.

Tussen de spelende kinderen door leggen de ambassadeurs van de stichting uit waarom de ideeën van Cruijff ruim zes jaar na zijn dood nog steeds springlevend zijn. “Bewegen is ontzettend belangrijk in het leven,” zegt Ronald Koeman, de gewezen én de toekomstige bondscoach. “Bewegen en sociaal bezig zijn, zoals Johan ons heeft geleerd,” beaamt Frank Rijkaard, zijn teamgenoot uit het gouden Nederlands elftal van 1988. “Dat ie nog steeds zo populair is, bewijst hoe groot zijn invloed is geweest.”

“Ik voel overal ter wereld respect en liefde voor mijn vader, en dat maakt me trots,” zegt Jordi Cruijff, tegenwoordig sportief directeur van Barcelona, Cruijffs tweede liefde. “Er gaat geen week voorbij zonder dat iemand me vertelt hoe belangrijk hij was. Niet alleen als voetballer, maar ook als persoon. Ik mis hem nog elke dag.” Zijn zus Susila vertelt hetzelfde verhaal, en ook Sarina Wiegman, bondscoach van het Engelse vrouwenelftal, en oud-paralympiërs Esther Vergeer en Marlou van Rhijn spreken hun bewondering voor JC Superstar uit.

Wars van publiciteit

De enige die zich aan het feestgedruis onttrekt, is Danny Cruijff (73). De broos ogende, in stemmig grijs geklede weduwe is altijd al wars geweest van publiciteit en duikt nu ook weer weg voor de fotografen. Maar als Willem-Alexander arriveert, poseert ze toch even voor de camera’s. De koning heeft een dag na Prinsjesdag geen last van een champagnekater en doet vrolijk met de gehandicapte kinderen mee aan de spelletjes, alsof het Koningsdag is. Hier geen omgekeerde vlaggen, maar vrolijke banieren (‘25 years of creating space!) – dat helpt misschien ook.

In de Johan Cruijff Arena wordt Willem-Alexander eveneens met applaus ontvangen. Op de tribunes van het stadion prijken de shirts van de elftallen waarin Cruijff furore maakte: Ajax, Barcelona en Oranje. Hij was een revolutionair, klinkt het, een groot denker, een sociaal bewogen mens. Zijn foundation is in meer dan twintig landen actief en heeft 275 Cruyff Courts en 650 schoolpleinen om te sporten aangelegd. Het Johan Cruyff Institute heeft filialen in Nederland, Spanje, Peru en Mexico, de Johan Cruyff Academy (hbo) telt vier vestigingen en het Johan Cruyff College (mbo) drie.

Geboren leider

Cruijff was een geboren leider, zegt oud-Arsenalcoach Arsène Wenger. “Hij kende geen twijfel en was zijn tijd ver vooruit. De Hollandse school heeft in de hele wereld een enorme invloed op het voetbal gehad. Zijn ideeën blijven voortleven.”

Het feestje eindigt met een gesprek tussen Koeman, Rijkaard en Jordi Cruijff, die de heiligverklaring van de voetballegende stuk voor stuk onderstrepen. Rijkaard: “Ga het veld op en heb plezier, dat was de sleutel van zijn filosofie, en die boodschap staat over vijftig jaar nog steeds overeind.”