Een BSN? Er zijn vele wachtenden voor u

Als er echt haast is, wanneer iemand een huis wil kopen bijvoorbeeld, dan kan er een spoedaanvraag worden gedaan

De aanvraag van een BSN is op zich eenvoudig: wie voldoet aan de eisen om te blijven, zich kan identificeren en een geboorteakte laat zien, krijgt direct een BSN mee. Dat is vereist voor een Nederlands bankrekeningnummer, een zorgverzekering en het aanvragen van huur- of zorgtoeslag bij de Belastingdienst; maar ook om aangifte te doen.



Praktische oplossing

Nieuwe inwoners zonder BSN zijn aangewezen op tussenoplossingen. "Een zorgverzekering, die verplicht is voor elke Nederlander bijvoorbeeld, kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd," zegt de woordvoerder van Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En als er iets in de tussentijd gebeurt? "Dan wordt er per situatie gekeken naar een praktische oplossing."



Voor Nederlandse gezinnen die een au pair in huis opnemen is de lange BSN-loze periode ook lastig: "Je bent verantwoordelijk voor jouw au pair," zegt Li-iy van Hoorn-Lu van Au Pair Amsterdam. Behalve de zorgverzekering is ook betalen problematisch.



"Cash is natuurlijk een optie, maar we raden dat af. Behalve dat er achteraf een geschil kan ontstaan over of er wel of niet is betaald, is het ook onveilig. We sturen erop aan alles op de meest veilige manier te doen. Dat wordt zo wel bemoeilijkt."



Hoewel de gemeente Amsterdam het probleem erkent, zegt ze nog geen klachten te hebben ontvangen en geen plannen te hebben om te extra maatregelen te nemen. "Als er echt haast is, wanneer iemand een huis wil kopen bijvoorbeeld, dan kan er een spoedaanvraag worden gedaan."