Een brug? Met de IJbaan scheert iedere 21 seconden een cabine naar Noord

Een kabelbaan over het IJ kan in twee etappes worden aangelegd. Het stuk tussen Noord en West zou in 2025 klaar kunnen zijn, waarna de baan verder wordt doorgetrokken om aan te takken op de Ringlijn. Dat blijkt uit onderzoek van de initiatiefnemers.

Het eerste stuk zou een lengte hebben van 1500 meter en tot 5500 mensen per uur per richting kunnen vervoeren. De reistijd tussen de omgeving van de NDSM-werf en de Minervahaven bedraagt iets meer dan vijf minuten. De cabines, waarvan er 38 tegelijk kunnen worden ingezet, vertrekken iedere 21 seconden en hangen op 100 meter hoogte.

Het tweede traject, tussen de Minervahaven en de Hemknoop, meet 800 meter en kan net zoveel mensen in iets meer drie minuten naar de volgende halte brengen. De initiatiefnemers hebben plannen deze verbinding in de tweede helft van dit decennium aan te leggen.

Volgens Wim Wessels van de Stichting IJbaan sluiten de plannen van onder meer de gemeente Amsterdam om de Ringlijn door te trekken van de Isolatorweg naar CS perfect aan bij zijn initiatief. “Er ontstaat een aansluiting die nog meer meerwaarde geeft aan een kabelbaan.”

Grote behoefte

Over de kabelbaan wordt al zes jaar gesproken en gerekend. Sinds Noord meegaat in de vaart der volkeren is een goede verbinding met de rest van de stad steeds belangrijker. Nu zijn mensen nog aangewezen op ponten, maar het lijkt erop dat de groei van het verennetwerk zijn grens heeft bereikt. Over een brug (of meerdere bruggen) wordt al jaren gesteggeld, onder meer tussen de gemeente en het rijk.

En de behoefte aan een goede verbinding tussen Noord en West wordt alleen maar groter. Met name omdat Amsterdam het Westelijk Havengebied bestemd heeft als gebied waar bedrijven plaats moeten gaan maken voor nog te bouwen woningen. Het plan behelst onder meer de bouw van misschien wel 70.000 huizen.

Door de Adviescommissie Oeververbindingen, die de impasse met de bruggen vlot moet trekken, is voorgesteld een westelijke brugverbinding te realiseren dichtbij het Havenstad-gebied. Wessels: “Dit voorstel bevestigt de noodzaak en de vervoerskundige betekenis van een verbinding op de noordwest-as. De realisering van een brug moet echter wachten op de verplaatsing van de Passengers Terminal en kost veel publiek geld en tijd.”

Snel realiseren

Nu de plannen van de Stichting IJbaan rond zijn, is het wachten op toestemming van de gemeente, zegt Wessels. “Wij willen op korte termijn een besluit over de aanleg. De zogeheten IJbaan kan in 2025, tijdens de viering van Amsterdam 750 jaar, geopend worden.”

Dat het zo lang duurt, komt volgens Wessels vooral doordat een kabelbaan hardnekkig wordt gezien als een attractie en niet als een ‘effectieve oplossing van een mobiliteitsprobleem’. “De kabelbaantechniek is voldoende beproefd en wordt al toegepast als stedelijk openbaar vervoer op meerdere plaatsen wereldwijd: Londen, Portland, Singapore en in La Paz. In vergelijking met bruggen of tunnels is de aanleg goedkoop en snel te realiseren.”

De vervoerscapaciteit is vergelijkbaar met een Amsterdamse stadstram, zegt Wessels. “Dat is ook de capaciteit die nodig is voor de op dit traject berekende vervoersbehoefte. Snelle aanleg van de kabelbaanverbinding stimuleert bovendien de ontwikkeling van Haven-Stad als grootschalig nieuw stadsgebied voor wonen en werken en draagt bij aan de spreiding van het toerisme.”