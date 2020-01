Een brand, 5 granaten en een schietpartij: de gemene deler lijkt voetbalclub OFC

De grote financier van OFC wordt in verband gebracht met zeven gevallen van intimidatie en bedreiging. Beeld Elmer Van Der Marel

Zelden wijst onderzoek precies uit waarom ondernemingen zijn beschoten of doelwit waren van een explosief. Soms heeft de recherche geen idee en kunnen de getroffenen het evenmin duiden. Lang blijft dat zo als granaten zijn achtergelaten voor het beroemde Vlaams Friteshuis Vleminckx in de Voetboogstraat in de Amsterdamse binnenstad, bij Sportmedisch Centrum Fysiomed achter het Olympisch Stadion en op de Haarlemse Botermarkt.

Tot in de nazomer van 2019 binnen tweeënhalve week de auto van een bekende Oostzaanse ondernemer wordt beschoten en granaten worden gelegd bij zijn groothandel en op zijn auto.

Dan doen in Oostzaan snel verhalen de ronde waarin een link wordt gelegd met de lokale trots OFC (Oostzaanse Football Club). OFC is de amateurclub waarvan met maar lichte overdrijving wordt gezegd dat tien procent van de Oostzaners er lid is en, vooral, waarvan het eerste zondagelftal in tien jaar vanuit de kelder van het amateurvoetbal via zes promoties is doorgestoten naar de derde divisie – waarin het nu voor het vierde seizoen speelt.

Dat sportieve succes heeft een donkere kant.

De ooit voor illegale cd-handel veroordeelde Marwan K. (1968, Jordanië), voorzitter van de Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO) die de sponsors werft én lid van de technische staf van het eerste elftal, wordt er al jaren van beschuldigd dat hij spelers en staf zwart betaalt.

De ‘kroonprins van Jordanië’ is binnen OFC de gevierde man, maar wordt binnen en buiten de club ook met achterdocht bekeken.

In 2016 is K. gearresteerd in een groot onderzoek naar witwassen en belastingfraude rond de betalingen aan spelers. In het pand van STO waar hij vaak verblijft, liggen dan behalve computers en administratie ook dure horloges, 114,4 gram heroïne en 58 xtc-pillen.

Ook het clubhuis van OFC wordt doorzocht. De zaak tegen de club en een bestuurslid wordt geseponeerd. Alleen de zaak tegen Marwan K. zelf komt in het voorjaar van 2019 voor de rechter. Die veroordeelt hem voor het witwassen van tonnen. De rechtbank legt hem een jaar cel op. Het hoger beroep dient komende week.

Het college van burgemeester en wethouders eist, aangejaagd door de voltallige gemeenteraad, helderheid over ‘de exacte financiering’ van de club. De gemeente, eigenaar van de velden en subsidiegever, wil precies weten hoe de spelers en staf van het eerste zondagelftal worden betaald (wat in het amateurvoetbal op zich legaal is, mits volgens de regels).

‘De gemeenteraad wil niet dat een voor witwassen veroordeeld persoon enige rol heeft bij een club die juist een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen voor de Oostzaanse jeugd,’ staat in een unaniem aangenomen motie waarin het college opdracht krijgt streng te zijn.

Op 18 juni, 25 september en 6 november voeren burgemeester Rob Meerhof, de wethouder van Sport en de wethouder van Financiën meerdere gesprekken met delegaties van de club, maar die leveren niet de gevraagde transparantie op. Tot verbazing van burgemeester Meerhof schuift ook advocaat Adèle van der Plas aan, die zowel Marwan K. als OFC bijstaat.

Terwijl de financiering voor onrust blijft zorgen, groeit het idee dat de vijf handgranaten, een brandstichting en een schietpartij verband houden met de club – waaromheen volgens ingewijden een angst­cultuur hangt. Alle doelwitten waren volgens getuigenissen in conflict geraakt met OFC, Marwan K. of zijn getrouwen. Dit zijn ze, in chronologische volgorde:

GRANAAT BIJ FRITESHUIS VLEMINCKX

16 augustus 2018

In de avond ligt een handgranaat voor het in Amsterdam beroemde Vlaams Friteshuis Vleminckx in de Voetboogstraat. Eigenaar Allard Maij zegt geen idee te hebben waarom. Dat in Oostzaan nu het vermoeden bestaat dat de granaat van doen heeft met OFC, overvalt hem. “Het is alweer een jaar of tien geleden dat ik voor twee jaar hoofdsponsor was en mijn zoon voetbalt ook al niet meer bij OFC. Ik zie geen lijn. Nul,” zegt Maij. “Laatst vroeg ik op het Amsterdamse gemeentehuis nog waarom ik niets meer hoorde sinds ik die avond twee rechercheurs sprak en mijn camerabeelden af had gestaan. Vreemd. Aan de andere kant kijk ik nergens meer van op met de overheid.”

GRANAAT BIJ FYSIOMED

22 september 2018

Op zaterdagochtend ligt een handgranaat voor Sportmedisch Centrum Fysiomed van twee in de topsportwereld bekende fysiotherapeuten aan het IJsbaanpad, achter het Olympisch Stadion. Fysiomed was eind 2015 na een halfjaar gestopt met het behandelen van spelers van het eerste OFC-elftal om ‘een sterk verschil van inzicht’ over de behandeling van selectiespelers.

“We trokken er resoluut de stekker uit,” zegt mede-eigenaar Wouter Post. Hij ontkent niet het verhaal dat Marwan K. vervolgens met drie anderen in Fysiomed stond om zijn ongenoegen te uiten, maar wil daar niets over zeggen.

BRANDSTICHTING AUTO

17 januari 2019

Terwijl in het kantongerecht in Zaandam een zitting gaande is over een arbeidsgeschil tussen OFC en een ex-medewerker, klinkt buiten een knal. De auto’s van de oud-werknemer en zijn advocaat branden uit.

GRANAAT BIJ CAFÉ HAARLEM

15 juli 2019

Op 2 juli 2019 stapt vicevoorzitter en jeugdvoorzitter Coen de Vroome uit het bestuur van OFC. Nog geen twee weken later vindt hij een handgranaat als hij zijn motor parkeert bij zijn Café De Linde aan de Botermarkt in Haarlem. In zijn schrik pakt hij het explosief op en legt het bij een boom iets verderop.

Hij weerspreekt enig verband met OFC. “De politie probeert die granaat aan OFC te linken, maar dat is onzin. Na acht jaar was ik daar een beetje klaar,” zegt De Vroome. “Op enig moment is het emmertje vol. Ik werk tachtig uur per week in mijn horeca.” Met Marwan K. had hij ‘nooit een conflict’. “Onze zoons zitten bij elkaar in de klas. Laatst heb ik een ski-ongeluk gehad en toen heeft hij mijn vrouw nog opgehaald.”

BESCHIETING AUTO SPONSOR

26 augustus 2019

De auto van OFC-sponsor Cor Jongens wordt ’s nachts beschoten bij zijn huis in Oostzaan. De politie vindt meerdere hulzen. Reden voor het intimideren zou een conflict zijn binnen OFC.

Jongens had ingegrepen, omdat de OFC-jeugdafdeling verpieterde door alle aandacht voor Zondag 1. Hij had materiaal en jeugdtrainers betaald, en wilde dat tienduizenden euro’s minder vanuit OFC naar topsportstichting STO zouden gaan. Op zijn voorstel is een coördinator aangewezen die orde op zaken moet stellen. Deze door Jongens betaalde coördinator klaagt in zijn omgeving dat hij ‘er niet doorheen komt’. Jongens zelf ontkent via zijn advocaat dat hij over de gang van zaken een hoog opgelopen discussie heeft gehad met Marwan K., zoals wordt gezegd. De twee hebben in 2019 één ‘gemoedelijk en correct’ gesprek gehad.

GRANAAT BIJ VHC JONGENS

9 september

Op het parkeerterrein voor de bekende groothandel VHC Jongens aan de Ambacht 3 in Oostzaan, waarvan Cor Jongens mede-eigenaar is, ligt een handgranaat.

GRANAAT OP AUTO COR JONGENS

11 september

Er ligt een granaat op de witte Bentley van Cor Jongens. Die merkt het explosief niet op en rijdt naar zijn bedrijf. Pas daar ziet hij het explosief, tussen de motorkap en de voorruit. Net als de vier andere granaten staat hij op scherp, stellen deskundigen vast; bij een harde schok had hij kunnen ontploffen. Jongens heeft via zijn advocaat laten weten dat hij geen prijs stelt op publiciteit over de zaak.

De recherche doet al maanden onderzoek naar de vermoede verbanden tussen deze zeven incidenten, maar politie en justitie willen daarover tegen de krant geen uitspraken doen.

GroenLinksraadslid Bert Jongert, indiener van de motie die het college opdroeg OFC opheldering te vragen over de geldstromen: “Wij willen duidelijkheid, zodat we zeker weten dat OFC een veilige en schone club is voor alle leden.”

‘De club en Marwan worden wéér zwartgemaakt’ De besturen van OFC en STO en Marwan K. laten via hun gezamenlijke advocaat Adèle van der Plas weten dat ze zich ‘volledig distantiëren’ van de incidenten met granaten, de beschieting en de brandstichting. “Het zijn onverkwikkelijke zaken, maar zij hebben hier níets mee te maken,” zegt Van der Plas. “De club en Marwan K. worden wéér zwartgemaakt.” Dat gebeurt volgens haar sinds Het Parool in 2014 schreef over zwarte betalingen aan spelers. “OFC, STO en Marwan hebben altijd als ongefundeerd van de hand gewezen en zich steeds beschikbaar gehouden voor uitleg, maar in 2016 waren er ineens de invallen en arrestaties,” zegt Van der Plas. “Toen de zaken in 2018 eindelijk werden geseponeerd vanwege het ontbreken van bewijs, dachten ze bij OFC: ‘Hèhè, we kunnen door’. Niets was minder waar. Juist toen begon de gemeente ineens allerlei eisen te stellen.” Naar aanleiding van de gesprekken met burgemeester en wethouders zijn inmiddels allerlei financiële stukken ingebracht en Marwan K. heeft zelf aangeboden zich terug te trekken als hij onherroepelijk zou zijn veroordeeld in ‘de privé­kwestie’ over witwassen, zegt de raadsvrouw – al is het lastig een opvolger te vinden. “Die privézaak staat los van de club. Dat ik mijn cliënten gewoon ben blijven bijstaan nadat alle zaken omtrent die beschuldigingen over zwart geld tot een goede afloop waren gebracht, lijkt me logisch en geen probleem.” OFC en Marwan K. plaatsen de verhalen over de granaten et cetera in de campagne die de overheid in hun ogen voert tegen de club ‘waar elk gezin in Oostzaan wel een jongetje heeft spelen’. Het is juist dit jeugdvoetbal waar het nieuwe bestuur van OFC zich op richt. Van der Plas: “Het is wel heel toevallig dat dit verhaal opkomt vlak voordat Marwans privézaak komende week in hoger beroep dient. Wij hopen dat het hof veel preciezer dan de rechtbank zal kijken naar zijn argumenten, maar voor een onpartijdig proces helpt deze publiciteit niet. Wat ís dit nou, vragen mijn cliënten zich af.”

Burgermeester Oostzaan: ‘Band met witwassen niet te tolereren’

Burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan liet zich sinds 2016 nauwgezet op de hoogte houden van de onderzoeken naar OFC en Marwan K. Ondertussen ‘hield hij afstand tot de club’.

Nu Marwan K. voor witwassen tot een jaar cel is veroordeeld, eist de burgemeester sinds juni dat OFC alle banden met de geldschieter verbreekt.

Meerhof: “De club heeft een belangrijke positie binnen de gemeente. Het zal niet zo zijn dat daarin iemand in cruciale rollen actief is die tot een fikse gevangenisstraf is veroordeeld voor witwassen. Wij als college van burgemeester en wethouders kunnen niet tolereren dat wij gerelateerd worden aan zo iemand.”

Op 18 juni, 25 september en 6 november spraken Meerhof en de wethouders van Financiën en Sport met het voltallige bestuur van OFC, waarvan één lid ook in het bestuur zit van STO. Geldschieter K. was daar niet bij, wél zijn strafadvocaat Adèle van der Plas.

“Dat vond ik een ongemakkelijke situatie,” zegt Meerhof, “maar ja, zij is ook de advocaat van de club. Dus ik heb er weliswaar een issue van gemaakt, maar haar rol uiteindelijk geaccepteerd.”

Het college vroeg in de ‘volstrekt heldere’ gesprekken ook om de begroting, de jaarrekening van OFC én de financiële stukken van STO.

Meerhof: “We willen gewoon weten hoe zo’n eerste elftal nou wordt gefinancierd. Onze burgers en gemeenteraad willen een transparante club waar lekker gevoetbald wordt. Er moet niets te verbergen zijn.”

Het OFC-bestuur beloofde ‘in best positieve gesprekken’ volgens Meerhof herhaaldelijk dat de informatie over de financiën zou komen én zei toe dat Marwan K. zich zou terugtrekken.

Het is allebei niet gebeurd.

“We hadden best goede moed, maar het heeft allemaal geen resultaat gehad,” zegt Meerhof. “We zijn een half jaar verder, dus nu zitten we in een vervelende situatie.”

Het clubbestuur is vlak voor kerst gemeld dat voor 18 januari alle beloften moeten zijn ingewilligd. “Anders zullen wij onze relatie tot OFC fundamenteel moeten herzien.” Opties zijn het stoppen van subsidie of niet meebetalen aan de geplande renovatie van de velden.

Ondertussen heeft het college een zwaarwegend integriteitsonderzoek gelast én is OFC een casus waarover politie, justitie, gemeente, belastingdienst en Fiod informatie delen.

Meerhof: “We denken dat een redelijk dossier te maken valt. Dat kan leiden tot intrekking van de drank- en horecavergunning en de exploitatievergunning van de kantine, voor de subsidie en voor georganiseerde evenementen… We hopen dat het niet nodig is.”

Dat de auto van clubsponsor Jongens is beschoten en tweemaal handgranaten bij hem zijn neergelegd heeft ‘een enorme impact gehad’, benadrukt Meerhof. “Dat is nogal wat. Ik heb met Cor veel contact gehad. We hebben veel gesproken over zijn veiligheid, waarover ik verder niets wil zeggen, maar er zijn afdoende maatregelen genomen.”

Of de incidenten te maken hebben met een conflict binnen OFC? Meerhof: “De politie is druk bezig met de opsporing van de opdrachtgever. Dat is geen onderzoek dat je eventjes doet. Ik heb de politie gevraagd hier voldoende capaciteit op te zetten, want dit heeft een enorme impact op onze gemeenschap. Het onderzoek loopt al die maanden, met een redelijk brede insteek. Ik ben in afwachting van de resultaten.”

De vele verhalen die in Oostzaan gaan over de verbanden tussen de incidenten, hoort Meerhof ook. “Maar ik laat de politie het onderzoek doen. Ik roep hier in Oostzaan weleens: ‘Als je wat weet, meld het dan gewoon! Desnoods anoniem’.”