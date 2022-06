Een bonus, een taart, meteen een contract: werken op Schiphol wordt aantrekkelijk gemaakt, maar is het genoeg?

Schiphol gaat al weken gebukt onder uitzonderlijke drukte door een groot personeelstekort. Beeld ANP

Wat is er leuk aan werken op Schiphol? Je komt vrolijke mensen tegen, want de meesten gaan op vakantie, vertelt een medewerker van het grondpersoneel. “Het is zo divers, zowel in soorten mensen als functies,” zegt een werknemer bij de communicatieafdeling. “Leuk? Het is gewoon werk, maar wel gezellig,” meent een man van de bagage-afhandeling. En, weer de man van het grondpersoneel: “Het enige nadeel is dat om je heen iedereen op vakantie gaat, behalve jij.”

Tot zover de reclame voor werken op Schiphol. Zaterdag organiseerde Luchtvaart Community Schiphol (LCS), Royal Schiphol Group, UWV, Werkgeversservicepunt (WSP) Groot-Amsterdam en Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam een banenmarkt waar vijftig kraampjes van beveiligingsbedrijven, winkels, fastfood en schoonmaak vertegenwoordigd zijn.

1500 werkzoekenden hadden zich aangemeld, meer dan de 300 die in april kwamen opdagen. Dit keer zijn er ook meer bedrijven vertegenwoordigd, én kunnen 15.000 werknemers sinds het historische sociaal akkoord dat de vakbonden met Schiphol afspraken, in de zomer rekenen op 5,25 euro bruto bovenop hun uurloon.

Het is voor sommige van de banenmarktbezoekers – jong, oud, met uiteenlopende achtergronden – zeker een reden geweest om even te komen kijken. Anderen zijn er niet eens van op de hoogte.

Negatieve aandacht werkt

Wie hier langskomt, in kantoorgebouw The Base op de luchthaven, kan in elk geval rekenen op een rode loper. Elk bedrijf trekt alles uit de kast om nieuwe werknemers te werven. Koek, snoep, koffie, of een aanmeldbonus van 250 euro. Je kunt hier de deur uitlopen met een contract, zo naarstig is iedereen op zoek. Alleen bij de beveiliging staan al 500 vacatures open.

De afgelopen tijd ging er geen week voorbij dat Schiphol niet negatief in het nieuws kwam door de lange rijen, vertragingen, annuleringen, chaos en zelfs geweld, allemaal gelieerd aan het gierende personeelstekort. Negatief nieuws, maar alle aandacht in de media heeft er ook voor gezorgd dat de beroepenbeurs lekker loopt, erkent een woordvoerder van de luchthaven.

Rochelle Blokland (27) zoekt ‘iets creatiefs’, maar staat ook open voor werk in een vip-lounge’ Dat ze hier naartoe kwam, was ook door de zomertoeslag. Ze is onder de indruk van hoe ‘aardig iedereen is’.

Maar zo makkelijk wordt ze nog niet overgehaald. “Ik moet het wel echt leuk vinden.” Ook Wessel Verhoef (20), student Aviation, houdt nog een slag om de arm. Hij zou wel bij de bagageafhandeling willen werken als bijbaan – 11,65 per uur exclusief toeslag, een leuke aanvulling op zijn studie – maar ‘hij gaat eerst eens even rustig kijken.’ Miranda Klaver (23) zoekt al drie jaar een baan, maar merkt dat werkgevers huiverig zijn haar aan te nemen omdat ze slechtziend is. “Hopelijk zijn ze op Schiphol niet zo bang.”

Hiring rate

Wie meteen met een contract de deur uitloopt is Gita Sewradj (43). Binnen 10 minuten heeft ze een baan geregeld bij I-Sec beveiliging. Acht vragen vulde ze in op een laptop, daarna kletste ze nog even met recruiter Nurhan Tuncer, en maandag mag ze langskomen op kantoor voor een screening, om dan aan een vierweekse opleiding tot beveiliger te beginnen. “Ik ben helemaal happy.”

Niet iedereen zal meteen goud vangen. Veel banen op Schiphol zijn achter de douane en daarvoor moet je minimaal acht jaar aaneengesloten in Nederland hebben gewoond en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Maar ook de McDonalds op Schiphol Plaza zoekt nog mensen, net als lingeriezaak Victoria’s Secret. Schipholtopman Dick Benschop, die rondloopt om potentiële nieuwe collega’s te spreken: “We hebben mensen in de volle breedte nodig. Daarom staan we hier met zo veel bedrijven. We willen niet dat de gevulde vacature bij de een weer een gat oplevert bij de ander.”

Zal het genoeg zijn? De vorige banenmarkt leverde 20 procent bezoekers met een contract op, de zogenaamde hiring rate. Als dat nu ook wordt gehaald, zijn 300 vacatures op de luchthaven gevuld. Dan zijn er slechts nog honderden te gaan.