Een beetje krimp op Schiphol kan tot dure tickets en meer milieuhinder leiden

Het kabinet zou het aantal vluchten op Schiphol met 10 procent willen verminderen. Beeld ANP

Op de dag dat Schiphol bekendmaakte dat het deze zomer vluchten moet schrappen wegens een gebrek aan personeel, lekte uit dat het kabinet het maximum aantal vluchten op de luchthaven, nu een half miljoen, permanent met 10 procent wil verlagen. Na decennia alleen maar groei van het vliegverkeer te hebben gesteund, lijkt de politiek nu een historische draai te maken.

Maar de gevolgen van die ingreep kunnen wel eens veel groter uitvallen dan de 50.000 vluchten waarover nu gedacht wordt, zegt luchtvaarteconoom Rogier Lieshout. “Als KLM 10 procent van haar starts en landingen moet inleveren, handhaaft ze natuurlijk de vluchten die het meeste rendement opleveren. Dat zijn met name intercontinentale vluchten en bestemmingen met weinig concurrentie. Wat verdwijnt, zijn de vluchten naar Nice, Brussel of vakantiebestemmingen.”

Maar al de activiteiten op al die lijnen grijpen nauw in elkaar. “KLM is sterk afhankelijk van transferpassagiers die met ‘feedervluchten’ worden aan- en afgevoerd. Ze hebben die passagiers nodig om zowel het intercontinentale netwerk als de Europese vluchten rendabel te houden. Dat is een delicate balans.”

Door dergelijke vluchten te schrappen, kan dat broze netwerk als een Jengatoren in elkaar storten. “We hebben ook onderzocht wat er met KLM gebeurt als je vluchten schrapt. Het omslagpunt ligt dan bij een reductie van 30 procent. Dan gaat echt een sneeuwbaleffect optreden en kalft de hubfunctie van Schiphol steeds verder af. Dan worden er versneld steeds meer vluchten onrendabel en stort de boel in elkaar. Bij een reductie van 10 procent zal dat niet snel gebeuren.”

Maar volgens actiegroep ORS Bewoners zijn al die overstappers op Schiphol helemaal niet belangrijk voor Nederland. “Als mensen vanuit Azië naar Amerika vliegen en hier alleen overstappen, schieten we er economisch niets mee op,” aldus voorzitter Matt Poelmans van de bewonersgroep. “Het kóst alleen maar geld.”

Niet langer rendabel

Dat is een misverstand, zegt luchtvaartdeskundige Hans Heerkens van TU Twente. “Als je een paar vluchten weghaalt, haal je ook de winstgevendheid van aansluitende vluchten weg. Je hebt dan minder milieuoverlast en minder herrie maar ook minder bestemmingen en minder economisch voordeel. Ik ben daar zeker niet voor. Als je eenmaal een hub begint, moet je daarmee doorgaan.”

“Overstappers zorgen ervoor dat vluchten naar vrijwel alle bestemmingen in de wereld rendabel kunnen zijn terwijl die dat met alleen Nederlanders nooit kunnen worden.” Zonder transferpassagiers zijn er hoogstens een half dozijn intercontinentale bestemmingen — zoals New York, Paramaribo en de Antillen — die voldoende Nederlanders trekken om zonder transferreizigers rendabel te zijn.

Ook verdwijnen dan binnen Europa veel vluchten naar minder populaire bestemmingen die niet alleen op Nederlanders kunnen drijven. Om zulke steden in het vervolg te kunnen bereiken, zullen Nederlandse passagiers vaker moeten overstappen. Dat betekent dan niet alleen omvliegen en langer reizen, maar daarmee juist méér milieu-uitstoot.

Vliegen duurder

Bovendien wordt vliegen een stuk duurder als er vluchten moeten verdwijnen. “Minder vluchten en passagiers betekent voor Schiphol minder inkomsten uit havengelden, winkels, horeca en parkeren,” zegt Lieshout. “Terwijl de kosten doorlopen. Schiphol kan niet zomaar een terminal of een landingsbaan sluiten. Dat betekent minder winst voor de luchthaven, minder dividend voor de aandeelhouders (het rijk, Amsterdam en Rotterdam) en hogere tarieven voor maatschappijen en passagiers.”

Lieshout denkt dat maatschappijen zo'n daling zullen opvangen door de ticketprijzen te verhogen. “Als ergens schaarste optreedt, gaan prijzen omhoog.” Daar zit wel een grens aan. “Maatschappijen zullen hun prijzen altijd afstemmen op vraag en aanbod. Ze verhogen die tot het niveau dat voldoende klanten overblijven.”

Verminderen van het aantal vluchten zal ook in de rest van Nederland gevolgen hebben. Onderzoeken naar het economisch belang van Schiphol laten zien dat de luchthaven, afhankelijk van de definities, 60.000 tot 90.000 banen oplevert en jaarlijks 4 tot 8 miljard euro aan toegevoegde economische waarde genereert.

Welvaartsverlies

Indirect (via toeleveranciers of bedrijven die zich hier vestigen vanwege de nabijheid van een grote luchthaven) komen daar nog ten minste 50.000 banen en 3 miljard euro bij. Het verlies van die hubfunctie leidt volgens onderzoeksbureau SEO tot een welvaartsverlies van ruim 600 miljoen euro per jaar, maar eerder stelden de Schipholactiegroepen dat dat wel meevalt.

Luchtvaarthoogleraar Heerkens vraagt zich af of Nederland wel wil dat Schiphol krimpt. “Kijk naar de laatste verkiezingsuitslag: op dit moment wil de kiezer niet dat luchtvaart wordt belemmerd, behalve als men er zelf last van heeft. De rijen op Schiphol staan er niet voor niets: dat zijn allemaal consumenten die juist willen vliegen.”