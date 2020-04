Een bed en een bakje nasi: daklozen vinden schuilplaats in Calandhal

Erikas Dragunas (35) uit Litouwen: 'Ik had nergens een plek om te slapen en blijf hier nu alleen voor het weekend.' Beeld Dingena Mol

Het veldbed van de 51-jarige dakloze Omar Aden in de Calandhal in West is al keurig opgemaakt. Een bakje heerlijk geurende nasi – de vega-variant – staat op het tafeltje naast zijn bed om opgegeten te worden. Een fles water en een kleiner flesje olijfolie staan erbij. “De olie is voor mijn ruwe handen en lippen,” zegt Aden, van Somalische komaf.

Hij is erg blij met de opvang. Zijn vaste slaapplek op het Centraal Station was aanzienlijk minder aangenaam. “Het was koud en regenachtig. Hier heb ik mijn eigen huis en een heerlijk bed. Alles is heel schoon: de wc en de douche.”

Belangrijker is nog dat hij zich in de sporthal veiliger voelt voor het coronavirus. Hij is bang het virus te krijgen. “De ziekte is overal en ik heb niemand om me te helpen,” zegt Aden.

Derde sporthal

De Calandhal met honderd bedden is de derde Amsterdamse sporthal die is ingericht als opvang om daklozen in deze tijd van het virus van straat te halen. Dak- en thuislozen zijn er tussen 16.30 uur en 9.30 uur welkom. In totaal zijn nu 535 tijdelijke plekken gerealiseerd: honderd in Sporthallen Zuid, die op 21 maart als daklozenopvang openging en honderd in de Hogendorphal in West die 29 maart opende. De overige plekken zijn in de inloophuizen en bij het Stoelenproject. Voor vrouwen is een speciale plek gemaakt aan de Transformatorweg. HVO Querido, de Regenboog Groep, het Leger des Heils en Rode Kruis vangen de mensen daar op. “Amsterdam wil hen een veilige plek bieden,” zegt Muriël Bunje van HVO Querido.

Dak- en thuislozen kunnen alleen de opvang binnen na een screening van de GGD in de Jan van Galenstraat. Bij binnenkomst moeten ze zich legitimeren en hun ‘bagage’ afgeven bij een loket waarna ze worden gecontroleerd op wapens, drugs, drank of spuitbussen. Alleen kleine benodigdheden mogen mee naar binnen in een doorzichtig plastic tasje.

Ook krijgen ze twee A4’tjes met de huisregels in de handen gedrukt. Aan de muur in de hal hangen posters waarop de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen staan beschreven: 1,5 meter afstand en veel handen wassen.

Kubussen

Op de grond in de Calandhal staan met zilverkleurige tape ‘kubussen’ van tien vierkante meter gemarkeerd waarin de mannen moeten verblijven. “Alleen voor eten, een bak koffie, toilet- of douchegebruik mogen ze uit het hokje,” zegt Bunje.

De 37-jarige Marokkaanse dakloze Hasni Boukbichi, die al vier jaar in Nederland is, gaat met zijn handdoek op weg naar de douche. Hij snijdt zijn route af en doorkruist de verblijfsruimte van Omar Aden. “Hij loopt dwars door de kamer van Omar. Dat mag niet,” roept HVO Querido-coördinator Cecilia Petit tegen een beveiliger. Ze sommeert de beveiliger Boukbichi erop aan te spreken.

Bij de twee eerder geopende sporthallen worden inmiddels zo’n 85 van de 100 bedden per hal beslapen. De grootste groep mannen is tussen de 18 en 30 jaar oud. “De meesten zijn ongedocumenteerden. Maar we verwachten dat er ook veel Oost-Europeanen komen nu ze niet meer in de kassen werken en naar huis willen gaan,” zegt Luciën de Jong van het Leger des Heils.

‘Sterk’

Erikas Dragunas (35) uit Litouwen heeft in de drie jaar dat hij in Nederland woont, op verschillende plekken gewerkt, waaronder bij een kippenbedrijf in Eindhoven. “Ik had nergens een plek om te slapen en blijf hier nu alleen voor het weekend. Dan ga ik weer naar een andere job ver buiten Amsterdam.”

Bang voor het virus is hij niet. “Ik ben sterk. Ik denk wel dat je buiten veiliger voor het virus bent dan binnen. Buiten heb je frisse lucht en weinig mensen om je heen.”

Over de drukte in de Calandhal hoeft hij zich geen zorgen te maken. Er zijn vannacht slechts vijf daklozen komen slapen.