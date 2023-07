Een avond voor de kale man in Amsterdams restaurant: bier, baco’s en veel vlees van de grill

Cannibale Royale aan de Rozengracht is gevuld met glimmende schedels. ‘Kaalheid is iets om te vieren.’ Beeld Jakob van Vliet

De deejay zet meteen de toon, iets na half negen vrijdagavond. “Wie is er kaal van nature? Make some noise!” Toch zeker een kaal mannetje of vijftig maakt geluid in restaurant Cannibale Royale, het filiaal aan de Rozengracht waar vroeger – oudere, waarschijnlijk inmiddels ook kale Amsterdammers, weten dat nog – de Mazzo zat.

Het is het Shine & Dine event, een avond om kale mannen wat extra in het zonnetje te zetten. Ze noemen dat de ‘celebration of baldness’. Want ‘kaalheid is iets om te vieren’, aldus de uitnodiging, en ze beloven ‘een avond vol plezier, waar sappig vlees wordt verslonden, baco’s achterover worden geslagen en bier rijkelijk vloeit.’

In de praktijk: 75 euro om van 20 tot 22.30 uur veel vlees te eten en bier en baco’s te drinken. Zoals echte – kale – mannen dat doen op een vrijdagavond.

Kalekopmutsen

Achter de bar staan een paar barmannen met plastic kalekopmutsen. Dat lijkt op foefelen. “We hebben vanavond maar de helft van het restaurant vol gekregen,” zegt directeur Kick Sol, zelf zo kaal als een biljartbal. “Maar wie weet kunnen we over een paar jaar, als dit aanslaat, het hele restaurant vullen met kale mannen. En vrouwen.”

Het idee begon als een grap, kale mannen onder elkaar, maar uiteindelijk werd het een heuse avond. Kale deejays, een kale presentator (Howard Komproe) en een bingo met prijzen voor kale mannen: scheermesjes, vrijkaartjes voor bowlen of poolen. Sol: “Dit is wat Cannibale Royale is. Laagdrempelig, drank en eten op tafel, en voor iedereen toegankelijk.”

Dat laatste is niet helemaal waar, tenminste volgens de uitnodiging. Daar staat: ‘Let op: geen kale kop = geen toegang. Bij de ingang staat zelfs iemand die, indien nodig, een kaalscheerbeurt kan uitvoeren.’

Sol: “Nou ja, niet de deur, maar in het achterste gedeelte staat wel iemand met een tondeuse te scheren. Daar, dat is Buram, onze financial controller.”

Van de grill

Het gezelschap begint aan een menu dat, laten we zeggen, grill-georiënteerd is. Maar er is, niet te geloven, zowaar ook één kale vrouw. “Ik ben de vrouw van de vleesleverancier van Cannibale Royale,” zegt Karlijn Lagerburg. “Ik ben 27 en al dertien jaar kaal door een haarziekte. Ik heb er maar mijn stijl van gemaakt. Maar ik voel me hier toch erg op mijn plek. Zeker met al dat vlees. Amazing.”

Op het terras buiten staat een dertiger een shaggie te draaien. Knetterkaal, een volle baard en de buil shag geduwd tegen een fors buikje. Veel mannelijker krijg je het hier vanavond niet.

“Ik ben hier voor mijn beste vriend,” zegt Marco van Arken. “Het gaat niet goed met hem en ik zag dit voorbijkomen. Een avond met goed eten en lekker drinken voor alleen kale mannen, en ik dacht: daar moeten we wezen.”

Van Arken komt uit Leersum, hij is zijn vriend speciaal gaan ophalen uit Hillegom.

De vriend, Bas Bakker: “Het wordt nog treuriger. Ik ben zo ziek als een hond, ik hou niks binnen.”

Van Arken: “Dit is een uitgelezen moment om mijn vriend uit zijn donker holletje te trekken.”

Waar zo’n malle pr-avond dan toch nog goed voor is: kale vrienden rule.