Een ambtswoning vol jongere kinderen

Het was het eerste weekend van april in 2011. De lente hing al in de lucht, de bomen stonden in knop.



Daar op het witte grind in de siertuin van Herengracht 502 stond de familie Van der Laan, ongekunsteld en niet opgepoetst - gewoon zoals een gezin erbij loopt tijdens een verhuisweekend. Met dit verschil dat er nu een groepje fotografen en cameramensen was opgetrommeld om de intrek in de ambtswoning vast te leggen.