Econoom Arnold Heertje op 86-jarige leeftijd overleden

Arnold Heertje in 2016. Beeld Charlotte Odijk

De in 1934 in Breda geboren Heertje was een jonge ster onder Nederlandse economen. Op zijn dertigste, in 1964, werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Enkele jaren daarvoor was hij gepromoveerd op de prijsvorming in oligopolistische markten. Hij maakte daarbij als een van de eersten in Nederland gebruik van de speltheorie. In 2006 ging hij met emeritaat.

Heertje schreef onder andere de lesboeken De Kern van de Economie en Economie en technische ontwikkeling, waardoor generaties middelbare scholieren met hem opgroeiden. Onder studenten en wetenschappers was hij geliefd en gevreesd vanwege zijn vlijmscherpe tong.

Televisie

Heertje bezat het vermogen complexe economische materie helder en eenvoudig te verwoorden. Daarom werd hij weleens de ‘huiskamereconoom’ genoemd. Hij was ook een vaak geziene gast in tv-programma’s.

Mede door die publieke optredens werd Heertje ook bekend als geëngageerd wetenschapper. Hij had oog voor de grenzen van de economische groei en waarschuwde voor de gevolgen voor de natuur. Als bekend PvdA-lid uitte hij geregeld kritiek op zijn ‘eigen’ partij. Zo verklaarde hij dat Wim Kok als premier grote kansen had verspeeld om Nederland vooruit te helpen op het vlak van onderwijs, natuur en milieu.

Wisselcolumn

Heertje schreef columns voor Het Parool en NRC Handelsblad. Hij was getrouwd en had drie zoons, waaronder de bekende cabaretier Raoul Heertje.

Met Raoul deelde hij zijn Parool-column: vader en zoon publiceerden om de dag op de voorpagina. Een deel van die columns is hier terug te lezen op onze site.

Arnold Heertje overleden. Wie is niet groot geworden met zijn: de kern van de economie? #arnoldheertje #melancholisch #economie pic.twitter.com/fsZ8yJv4qD — Thomas Ruigrok (@Thomasruigrok) 5 april 2020