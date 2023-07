Economische groei in regio Amsterdam vlakt af, ‘grote gevolgen’ voor woningbouw en duurzaamheid

Amsterdam is het economisch zwaartepunt van de regio, met een aandeel van bijna 45 procent van de totale werkgelegenheid. Beeld Ramon van Flymen/ANP

De grenzen van de economische groei in de regio Amsterdam zijn in zicht. Dat blijkt uit de Economische Verkenningen 2023 van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), die dinsdag werden gepresenteerd. Na twee jaren van groei, met respectievelijk 6,4 en 7,8 procent, vlakt de groei de komende jaren af naar zo’n 3 procent.

De cijfers baren de onderzoekers van TNO, VU en SEO Economisch onderzoek zorgen. ‘De huidige en toekomstige economische groeimogelijkheden worden beperkt door krapte op de arbeidsmarkt,’ stelt het rapport. ‘De gevolgen voor onder meer de woningbouwopgave en de energietransitie zijn groot’.

Volgens wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) staat de MRA, een samenwerkingsverband van dertig gemeenten in Noord-Holland en Flevoland, voor fundamentele keuzes. “Dat we nog steeds blijven groeien ondanks alle onzekerheden is goed nieuws,” zegt hij, “maar de toekomst is echt onzeker en niet iedereen profiteert daarvan. We moeten nu alles aangrijpen om te investeren in beleid dat rechtvaardig is en duurzaam.”

Bevolkingsgroei

Zo wordt in het rapport gewezen op het aantal openstaande vacatures, dat flink is gestegen. Waar er in 2019 per duizend banen maar 33 vacatures openstonden, is dat aantal nu gestegen naar 59. Dat betekent weliswaar dat de werkloosheid (relatief hoog in de MRA) daalt, maar ook dat economische groeimogelijkheden worden beperkt. ‘Nu al ontstaan vertragingen in de urgente transities,’ aldus het rapport, dat daarbij onder meer wijst op de verduurzaming en bouw van woningen.

Die bouw is hard nodig, ook omdat er steeds meer mensen bijkomen. Het bevolkingsaantal van de MRA (in 2022 2,6 miljoen mensen) groeit komend jaar en de jaren daarop naar verwachting met 1,5 procent. De groei wordt vooral gestuwd door arbeidsmigratie en door internationale studenten, uit West- en Zuid-Europa, Azië en Amerika, van wie de meerderheid hoogopgeleid is. Ook uit Midden- en Oost-Europa, Oekraïne en Syrië, komen relatief grote groepen mensen (onder wie arbeidsmigranten, vluchtelingen en asielzoekers) naar de MRA.

Onder druk van de forse huizenprijzen vertrekken ook steeds meer mensen uit de regio, om elders in Nederland te gaan wonen. Dat aantal ligt hoger dan dat van mensen uit andere provincies die in de MRA komen wonen. Het woon-werkverkeer blijft daardoor toenemen: 396.000 mensen reizen voor hun werk naar de MRA.

In Amsterdam is dat nog zichtbaarder. In 2020 waren er zo’n 675.000 mensen werkzaam, van wie 364.000 forenzen. Amsterdam is sowieso het economisch zwaartepunt van de MRA, met een aandeel van ruim 52 procent van de economische waarde en bijna 45 procent van de totale werkgelegenheid.

Meer samenwerking nodig

Veel inzichten in het regiobrede rapport bevestigen tendensen die in Amsterdam al langer zichtbaar zijn. Zo neemt het welvaartsniveau van veel mensen toe, maar ook de armoede. Ook spreekt de MRA zorgen uit over kansengelijkheid en ‘de ongelijke verdeling van mogelijkheden van mensen om vorm te geven aan hun eigen bestaan’. Expliciet wordt ook de slechte luchtkwaliteit in Amsterdam genoemd.

Vertrekkende gezinnen, slechte luchtkwaliteit, krapte op de arbeidsmarkt. Volgens wethouder Mbarki moet de regio veel meer samenwerken. Hij noemt daarbij onder meer de plannen voor de privaat-publieke Green Tech Campus in Noord-Holland, waar jongeren en zijinstromers worden opgeleid. “Daar profiteren Amsterdam en de regio van. Het is een voorbeeld van hoe we veel meer kunnen investeren in handen die nodig zijn om onze enorme ambities waar te maken.”

Over de auteur: Tim Wagemakers verdiept zich al bijna 10 jaar in de Amsterdamse politiek en schrijft er sinds 2022 voor Het Parool over als politiek verslaggever.