Economische gevolgen van coronacrisis het grootst in Amsterdam

Elke maand dat de coronacrisis voortduurt, kost de regio Amsterdam 1,6 miljard euro. Een kwart tot een half miljoen banen staan onder druk. Amsterdam wordt zwaarder getroffen dan de rest van Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam, waarbij niet alleen gekeken is naar de directe effecten van de crisis op de economie (1,1 miljard euro per maand), maar ook naar de indirecte effecten (0,5 miljard euro per maand). Daarbij gaat het om de doorwerking van het stilleggen van de ene sector op andere sectoren. Zo heeft bijvoorbeeld de sluiting van cafés ook grote gevolgen voor drankleveranciers en taxibedrijven.

Als de huidige maatregelen doorlopen tot 1 juni, krimpt de economie van de regio (behalve de stad Amsterdam, ook randgemeenten als Haarlemmermeer, Amstelveen, Diemen en Purmerend) dit jaar met 1,5 procent, waar een groei van 2,3 procent was verwacht. In de zwartste scenario’s gaat het zelfs om een krimp van 2,8 procent.

De Amsterdamse economie is extra gevoelig voor de huidige crisis. Dat komt door het grote aandeel van sectoren als horeca, hotellerie en groothandel, die arbeidsintensief zijn en te maken hebben met een grote productie-uitval. Zij worden relatief harder geraakt dan bijvoorbeeld de industrie, de IT en de zakelijke dienstverlening, een sector die gedurende de financiële crisis rond 2010 juist stevig werd getroffen.

Restaurants en cafés

Naar schatting wordt bijna een derde van de banen in de regio bedreigd door de maatregelen. Het gaat om 376.000 banen die mogelijk verdwijnen als er geen financiële steun komt. In het slechtste geval gaat het om 492.000 banen. In heel Nederland wordt ongeveer een kwart van de banen direct of indirect getroffen door de crisis.

In Amsterdam worden de restaurants en cafés het zwaarst getroffen. De sector verliest 138 miljoen euro per maand zolang de maatregelen duren en er staan 58.000 banen op de tocht. De sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling staat op de tweede plek (123 miljoen euro verlies en 51.000 banen). Bij de hotels gaat het om een verlies van 91 miljoen euro en 38.000 banen.

“We zien dat de gevolgen van de crisis groot zijn,” zegt wethouder Victor Everhardt van Economische Zaken en Financiën. “Zeker als we ons realiseren dat de onderzoekers nog niet eens hebben gekeken naar de effecten vanaf 1 juni als de crisismaatregelen wellicht worden voortgezet. Voor de maatregelen die we als stad nemen, voor de zorg, voor de kunst en cultuursector en voor gedupeerde ondernemers, willen we in elk geval een noodfonds oprichten.”