Economisch herstel komt op gang, maar het blijft tobben in de cultuursector

De eerste bezoekers in het Rijksmuseum na bijna een half jaar. Waar de Amsterdamse werkgelegenheid zich al behoorlijk herstelt van de coronacrisis, blijft die in de cultuursector achter. Beeld ANP

Die waarschuwing geeft het UWV vandaag af. In een vooruitblik op 2022 is de uitkeringsinstantie optimistisch over het herstel van de werkgelegenheid na de klap die de pandemie heeft veroorzaakt. Dit jaar zal het aantal ­banen licht dalen met 0,1 procent, om volgend jaar weer te stijgen met 1,3 procent.

Daarin zitten wel grote verschillen per sector. Zo zal in de voor Amsterdam belangrijke categorie cultuur, sport en recreatie het aantal banen dit jaar met 4,3 procent teruglopen, het meest van alle sectoren. Ook volgend jaar wordt nog weinig groei verwacht.

Daarmee gaan landelijk zo’n 11.000 ­banen verloren. Amsterdamse cijfers zijn er niet. “Gezien het uitbundige cultuuraanbod in de stad kan het niet anders dan dat een groot deel landt in deze regio,” zegt Alexandra Benning, arbeidsmarktadviseur van UWV Amsterdam .

Geld voor omscholing

In sectoren als de uitzendbranche en de zakelijke dienstverlening, ook belangrijk voor Amsterdam, is het herstel juist groter dan gemiddeld. Bij de uitzendbureaus, waar het herstel als vanouds als eerste optreedt, zag het UWV in januari de werkgelegenheid alweer groeien.

Uit de cijfers blijkt dat het banen­verlies door corona vaak van korte duur was. Het merendeel van de mensen die in het eerste half jaar van de coronacrisis werden ontslagen, vond binnen zes maanden een nieuwe baan. Vaak ging het daarbij ook nog om werk binnen de eigen sector. ­Alleen de luchtvaart was daarin een grote uitzondering.

Voor wie toe is aan iets anders, zijn er nu veel kansen om een overstap te maken naar ander werk, zegt Anita Oonk, UWV-regiomanager Amsterdam. Vanwege corona is er extra geld voor hulp bij het vinden van werk en omscholing, bijvoorbeeld via het Regionaal Werkcentrum in Amsterdam. “Veel sectoren die voor ­corona een krappe arbeidsmarkt hadden, hebben dat nu nog steeds. Zoals de techniek, de zorg, het onderwijs; daar liggen nog veel kansen.”