Economisch activisme: besteed geld bij zwarte ondernemers

Koop Afro-Surinaamse waar, dan helpen we elkaar. En daarbij gaat het niet alleen om het kopen van groenten bij de Surinaamse koopman op de markt, legt ondernemer Brian Ceder uit. “Het gaat om alle financiële transacties die we als zwarte gemeenschap uitvoeren. Het gaat om het geld dat we brengen naar winkels, restaurants en sportscholen, maar ook naar notarissen en advocaten. Als we al dat geld binnen de eigen gemeenschap besteden, bouwen we iets op.”

Buy black, is het motto van Ceder (50), ondernemer, investeerder en oprichter van de Black Dutch Entrepreneurs, een vereniging van Afro-Surinaamse ondernemers die elkaar ondersteunen met raad en daad. Het concept om geld te besteden bij zwarte ondernemers krijgt momenteel nieuwe aandacht als gevolg van Black Lives Matter. Ceder: “Simpel gesteld: als jullie ons geen gelijkwaardige plek in de samenleving gunnen, waarom zouden wij dan ons geld bij jullie uitgeven?”

De Black Dutch Entrepreneurs brengen het principe sinds de oprichting in 2016 in praktijk. “We doen zaken met elkaar,” vertelt Ceder. “Het is een bescheiden netwerk, maar het is een begin. En het is eerlijk gezegd een verademing om met elkaar te werken. Het scheelt veel energie om niet te hoeven nadenken over hoe er door je gesprekspartners naar jou als zwarte ondernemer wordt gekeken. Al ben je nog zo succesvol, je wordt nooit voor vol aangezien. En dat is alleen maar erger geworden met de polarisatie van de afgelopen jaren.”

Positie verbeteren

De portemonnee kan een machtig wapen zijn in de strijd om de positie van zwarte Nederlanders te verbeteren, weet Ceder. “Geld is de taal die iedereen verstaat. Er wonen in Nederland een half miljoen Surinamers. Dat is een groep om rekening mee te houden, ook als het gaat om de bestedingen. Maar we leven in een kapitalistisch systeem dat zwarte mensen beschouwt als consumenten en niet als ondernemers. We mogen hier zijn, maar we horen er niet echt bij, ook al zijn we hier bijna allemaal geboren.”

Ceder leerde het economisch activisme kennen in de Verenigde Staten, waar hij miljoenen verdiende met de verkoop van een franchise van 700 Surinaamse schaafijswagens op de stranden van Florida en Californië. “Amerika heeft natuurlijk een andere geschiedenis en schaal, maar het uitgangspunt van buy black is daar heel normaal. Er zijn zwarte banken, verzekeraars en beleggers. Zelfs binnen witte organisaties worden zwarte afdelingen opgezet om zaken te doen met zwarte klanten.”

Hoe groot de campagne in Amerika is, kan worden gezien op websites als webuyblack.com, buyblackmovement.com en shoppeblack.us: een eindeloze stroom van producten die door zwarte ondernemers worden gemaakt of aangeboden. Dat varieert van schoonheidsproducten en babykleding tot thee, zoutjes en ontbijtgranen. Erg Amerikaans: er zijn zelfs verwijzingen te vinden naar zwarte wapenhandelaren die eveneens trainingen aanbieden in het gebruik van hun producten.

Zelfvertrouwen

Die economische zelfstandigheid zorgt voor zelfvertrouwen binnen de hele gemeenschap, merkte Ceder in de VS. “Mensen ontlenen er kracht aan. In Nederland zijn we nog niet zo ver. In Suriname hebben we in de koloniale tijd ingeprent gekregen dat wat uit Nederland komt, superieur is. Die gedachte zit nog steeds in het dna van de Surinamer. Het gaat misschien nog eens honderden jaren kosten om collectief afscheid te nemen van dat opgelegde minderwaardigheidsgevoel. Maar we moeten er wel mee beginnen.”

Het ontwikkelen van economische slagkracht binnen de gemeenschap helpt daarbij. En opkomen voor de eigen groep. Ceder is voorstander van zwarte media, zwarte cultuur én zwarte politiek. “Er is een tijd geweest dat iedere Surinamer automatisch op de PvdA stemde. Het heeft ons niets opgeleverd. Ook nu worden mooie woorden gesproken over diversiteit door partijen die vooral heel wit zijn. Ik zeg: laten we de krachten bundelen en het zelf doen.”