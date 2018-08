Economie draait als een dolle, maar verloop bijstand valt tegen

Uit gegevens van de gemeente blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar er meer Amsterdammers de bijstand in- dan uitstroomden. Het percentage dat vanuit de bijstand werk vond groeide wel.



In 2017 was de uitstroom naar werk bijna tot staan gekomen: 4769 Amsterdammers werden van de bijstand naar een baan begeleid, slechts 104 meer dan het jaar ervoor.



Dubbele

Per duizend inwoners had Amsterdam volgens de gemeente vorig jaar 79,4 personen in de bijstand. Dat zijn er minder dan in Rotterdam en Den Haag, maar het is bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde.



Wethouder Rutger Groot Wassink (Werkgelegenheid) erkent dat het niet goed gaat. "De cijfers blijven te hoog, dit moet beter kunnen in tijden van hoogconjuctuur," zegt hij. "Elke dag die we wachten is een dag dichter bij de volgende crisis."



Via banenplannen voor specifieke groepen wil hij proberen de uitstroom naar werk te vergroten. Hij tekent daarbij wel aan dat Amsterdam een relatief grote groep mensen in de bijstand heeft die, om wat voor reden dan ook, nooit kan functioneren in een gewone baan.