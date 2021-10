Echtpaar uit Amstelveen aangehouden wegens witwassen

Het Amstelveense echtpaar werd aangehouden na een politieonderzoek. Beeld Koen van Weel/ANP XTRA

Enkele peperdure auto’s voor een huis aan de Noorddammerlaan in Amstelveen trokken in de zomer van 2019 de aandacht van agenten. De voertuigen bleken op naam te staan van een van de bewoners, die een horecazaak runde. De politie zag daar, in vergelijking met de omliggende restaurants, weinig klandizie. Uit onderzoek bleek dat de bewoners nog vier panden bezaten.

Bij witwassen worden transacties gedaan om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Dan gaat het om geld afkomstig van criminele activiteiten, zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal en sociale en fiscale fraude. Van welke soort criminele activiteiten de twee aangehouden personen, een echtpaar, worden verdacht is om ‘onderzoeksredenen’ niet bekendgemaakt.