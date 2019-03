Echtpaar onderscheiden voor ontwikkeling gezondheidszorg

Jan Schouten is bedenker van een wereldwijd gebruikte technologie waarmee 400 verschillende afwijkingen in het DNA op eenvoudige wijze kunnen worden opgespoord. Het zogeheten Multiplex Litigation-Dependent Probe Amplification (MLPA).



Samen met zijn vrouw Maureen richtte hij in 1985 het biotechnologiebedrijf MRC-Holland op. Vrijwel de gehele winst die het bedrijf maakt, wordt besteed aan liefdadigheid, via de MRC-Holland Foundation.



32.000 Gambiaanse kinderen

Die stichting wordt sinds 2011 door Maureen geleid en houdt zich bezig met onderwijs en zorg in ontwikkelingslanden. Zo konden er in Gambia al 32 duizend extra kinderen naar school. Ook worden Amsterdamse masterstudenten en promovendi uit ontwikkelingslanden gesponsord.



Jan Schouten werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; Maureen Schouten tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen deze onderscheidingen uit handen van wethouder Simone Kukenheim.