Echte Weespers stemmen ineens voor Amsterdamse raad: ‘Het voelt nog een beetje vreemd’

Stemmen in de Wispe Brouwerij op de derde dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van Weesp of Driemond konden vanwege een fusie met de gemeente Amsterdam voor het eerst stemmen voor de Amsterdamse gemeenteraad. Beeld ANP

Alles oogt nog nieuw en mooi in de wijk Weespersluis. De huizen, de school, de sporthal en de stembureaus in de sporthal. Er zijn twee stemlokalen ingericht om de 2000 kiesgerechtigden uit de nieuwbouwwijk te kunnen laten stemmen. Het druppelt aardig door, maar de grote drukte wordt in de avonduren verwacht, wanneer de mensen van hun werk komen. Er liggen paaseitjes op tafel, en als de bezoekers dat willen, kunnen ze een verzoeknummer aanvragen voor tijdens het stemmen. Nu klinkt Fast Car van Tracy Chapman door de sporthal.

Het is voor de vele Amsterdammers die in de afgelopen jaren in Weespersluis zijn neergestreken een bijzondere gewaarwording, om na hun vertrek uit de stad weer een stem te mogen uitbrengen voor de Amsterdamse gemeenteraad. “Het voelt nog een beetje vreemd,” zegt Goswin van Dijk na het verlaten van het stembureau. “We komen uit Nieuw-West, maar zijn in de afgelopen drie jaar wel echte Weespers geworden. Ik stem nog steeds op dezelfde partij, maar ik heb daarbij wel vooral aan Weesp gedacht en niet aan Amsterdam.”

Martin Hoek is een van de Weespers die in de nieuwbouw is komen wonen. Hij is blij met de fusie met de hoofdstad. “Ik ben een van de oprichters van het platform Weesp Duurzaam. De kwaliteit van het groenbeleid is met sprongen vooruitgegaan sinds we ambtelijk onder Amsterdam vallen. Er kan plotseling veel meer dan vroeger.” Het is plezierig wonen in Weespersluis, maar het valt Hoek wel op dat alle mensen er min of meer hetzelfde uitzien. “Ik zou het leuk vinden als er iets meer menging komt. Ook dat mag wel iets Amsterdamser worden.”

Beide formulieren

Behalve voor een nieuw bestuur in de Stopera hebben de kiesgerechtigden ook een stemformulier gekregen voor de nieuwe bestuurscommissie die in Weesp na de fusie de gemeenteraad gaat vervangen. Op verschillende stembureaus hebben zich al Weespers gemeld die alleen voor de bestuurscommissie willen stemmen, en niet voor de gemeenteraad. José Beukeboom heeft wel beide formulieren gebruikt. “Ik heb voor Weesp gestemd op een kandidaat die ik persoonlijk ken. Ik ken haar als iemand met hart voor de zaak.”

Julia van Muiden is zeventien jaar en mag alleen voor de bestuurscommissie het stemhokje in. “Ik raakte in de war omdat ik de stemwijzer voor de gemeenteraad had gedaan,” vertelt ze na afloop lachend. “Ik zag nu allemaal hele rare partijen op het stembiljet staan.” Moeder Merlijn Quaadvliet kreeg twee partijen als advies van de stemwijzer en heeft ze allebei een stem gegeven, een voor de gemeenteraad, een voor de bestuurscommissie. “We gaan nu taart eten om te vieren dat Julia voor het eerst heeft gestemd. Ik vind dat echt een feestelijk moment.”

Schaal bitterballen

In Driemond gaat ook het een en ander veranderen. Het dorp maakt nu deel uit van het stadsdeel Zuidoost, maar gaat na de fusie samen met Weesp als stadsgebied over naar Oost. Het maakt voor de Driemonders weinig uit, zegt Christine Palthen die net haar stemmen heeft uitgebracht op het sportcomplex. “Ik heb voor de bestuurscommissie gekozen voor de kandidaat uit Driemond. Die heeft de afgelopen weken in het hele dorp campagne gevoerd. Het is belangrijk dat we zijn vertegenwoordigd in de bestuurscommissie.”

Nog een voetnoot bij de fusie: het was in Weesp traditie bij verkiezingen dat na het sluiten van de stembussen de burgemeester op alle bureaus langskwam om persoonlijk een schaal bitterballen af te leveren. Dat kan van de burgemeester van Amsterdam met zijn ruim 500 stembureaus moeilijk worden verwacht, maar het hélpt wel tijdens het tellen, zo’n bitterbal.