Echt herfstweer in Sint-Maartenweekend

Dat zegt Matthijs van der Linden van Weeronline. Deze vrijdag blijft het nog droog en is het vrij zonnig in de stad, maar in de nacht slaat de herfst toe.



Van der Linden: "Het is het begin van een wisselvallige periode. De meeste regen zal vrijdagnacht en zaterdagochtend vallen. Daarna wordt het droger. Er staat een matige tot vrij krachtige wind. Zo'n windkracht 4-5. Dat, in combinatie met de vallende bladeren, geeft een echt herfstgevoel."



Tegelijkertijd blijven de temperaturen zacht voor de tijd van het jaar. "Zo daalt de temperatuur 's nachts nauwelijks."



Lampionnen

Zondagavond gaan kinderen langs de deuren om liedjes te zingen en snoep en mandarijntjes te verzamelen. Blijven de geknutselde lampionnetjes heel? Van der Linden: "Die overleven het niet, want het gaat dan weer regenen en er staat redelijk wat wind."



Dinsdag laat de herfstwind nog even goed van zich horen, maar daarna komt het weer in rustiger vaarwater. De temperatuur blijft zacht rond de 12 graden.