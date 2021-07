‘Echt door ze hoofd als hij ligt’: OM wil tot 7 jaar cel voor moordplan ‘Noffel’ in Berlijn

Noffel zou worden geliquideerd bij een koffietentje in een sjieke straat in Berlijn. Beeld Sjoukje Bierma

“Uit het dossier rijst het beeld van een groep personen die geen respect tonen voor het menselijk leven en die er niet voor terugdeinzen grof vuurwapengeweld te gebruiken, als geoliede organisatie,” zei één van de officieren van justitie maandagmiddag in het requisitoir.

‘Tot nu toe iedereen genakt’

Hij wees erop dat sommige verdachten suggereerden vaker moorden te hebben gepleegd. Hij haalde een bericht aan waarin een verdachte opmerkte: “We hebben tot nou toe iedereen genakt toch? Zijn tijd komt”. “Geld speelde bij de opdrachtgevers geen rol,” zei de aanklager. De uitvoerders werden juist puur ‘door geldzucht gedreven’.

Mimoun B. (35) zou bezig zijn geweest ‘Noffel’ te observeren bij het koffietentje Cappuccino in ‘de Berlijnse P.C. Hooftstraat’. Cedric R. (44) zou het moordploegje ter plaatse aansturen. Tony D. (38), ‘Ita’ en Djurgen W. (45), ‘Sikje’, zouden F. doodschieten, en vluchten op de motor die W. zou besturen. Abdelkader B. (50) zou de wapens hebben geregeld.

Tegen Mimoun B. en Tony D. eisen de aanklagers 7 jaar cel. Diezelfde straf vinden ze redelijk voor Djurgen W. en Cedric R., maar doordat die in een andere zaak van later datum al de maximale tijdelijk celstraf van 30 en 26 jaar kregen, kan justitie tegen W. geen extra straf meer vorderen, en voor Cedric R. maar 4 jaar.

Voor Abdelkader B. willen de officieren 5 jaar.

God voor die motherfuckers

De bodem onder het bewijs is een lange reeks versleutelde onderlinge berichten waarin het moordplan uitvoerig en tot in detail wordt besproken, van medio augustus tot begin september 2015 – toen bleek dat het doelwit Berlijn had verlaten. Die berichten zijn in handen van justitie gekomen en leesbaar gemaakt.

Justitie acht bewezen dat de verdachten de gebruikers van belangrijke toestellen zijn die de berichten verstuurden of ontvingen. De inmiddels in twee moordzaken tot levenslang veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. stond te boek als nietsontziende moordmakelaar voor het rivaliserende criminele kamp.

“ledereen leunt op hem. Zoveel mensen, novel, novel, novel, gewoon een soort god is hij van deze motherfuckers,” schreef de voortvluchtige vermoede opdrachtgever voor de moord, Salim B., aan zijn compagnon Omar Lkhorf. Die laatste zit ook levenslang uit voor het aanjagen van verscheidene huurmoorden.

Het doelwit ‘moet dood, dood, dood’. Op ‘Noffels’ hoofd zou 1 miljoen dan wel een half miljoen euro staan.‘Noffel’ was in Berlijn gesignaleerd en gefotografeerd, waarna de moordploeg op pad werd gestuurd, met ‘2 AK’s’ (kalasjnikov-aanvalsgeweren) en ‘3 Glocks’ (pistolen). Salim B. verordonneert Cedric R. dat de huurmoordenaars allebei moeten schieten als de motor eenmaal op de standaard staat. ‘Beste is beide schieten, is 3 seconden om op standaard te zetten’. (..) ‘Bro alsjeblieft, schiet ook’. (..) ‘Als ze met 4 man zijn moet je ook schieten. Als 2 man, dan kan alleen je vriend schieten maar hij moet in ze hoofd’. (..) ‘Niet denken hij is dood, echt door ze hoofd als hij ligt’.

Drugshandel

Dat ze in Berlijn waren voor drugshandel, zoals belangrijke verdachten zeggen, ‘vindt geen enkele bevestiging in het dossier’, stellen de officieren van justitie.

De gebruikers van de Blackberry’s die de aanklagers toerekenen aan de broers Khalid en Mimoun B. uit Amsterdam-West, hadden duidelijk voorpret over de dood van ‘Noffel’.

Mimoun: “Oke, ze gaan een galgenmaaltijd serveren, als ober, een bakkie lood.” Khalid: “Hahahahahaahahhaha, ik ga stuk hier.”

Salim beloofde ‘Bolle’ Cedric R. volgens justitie gaandeweg extra geld. “Bro doe je best aub. lk geef jullie een zware bonus. Meer dan wat je zou krijgen. Die is groter dan die bedrag wat me vriend je zei die bonus. Heel groot.”

Overigens bleek volgens justitie dat Cedric tijdens de uitvoering niet eens wist wie hij met zijn ploegje moest vermoorden. Hij noemde een verkeerde crimineel. Meerdere verdachten van betrokkenheid bij het moordplan voor Naoufal F. zijn al tot forse celstraffen veroordeeld voor de moord op de onschuldige dj Djordy Latumahina in 2016, door een persoonsverwisseling, waarbij diens vriendin zwaargewond raakte. Djurgen W. kreeg in die zaak 30 jaar cel, Cedric R. 26 jaar. Tony D. werd door de rechtbank vrijgesproken, maar is weer in voorlopige hechtenis genomen in de aanloop naar zijn hoger beroep.